الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إسرائيلي بالمعارك وسط قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر مساء اليوم (الأحد) عن مقتل الرائد شلومو يوناتان حازوط، 36 عامًا من أشدود جنوب إسرائيل، في معركة وسط قطاع غزة. وأفيد أن والدته توفيت منذ سبعة أشهر، وترك حازوط وراءه زوجة حامل وطفلة تبلغ من العمر عامين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن في الحادثة التي سقط فيها الرائد (احتياط) شلومو يوناتان حازوط، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 9207 من لواء "القدس" (16) بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلته.