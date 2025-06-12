كيف يتعامل سكان غزة مع ميليشيا ياسر أبو شباب؟

على خلفية التقارير المختلفة عن محاولة ميلشيا أبو شباب إقامة إدارة في رفح ، وتقديم المساعدة لسكان القطاع ومواجهة حماس، أكد الصحافي من غزة سهيل ناصر إن "ميلشيا أبو شباب لن تكون قادرة على مواجهة حماس، وإقبال المواطنين الغزيين اليهم ضعيف ، فهم أشخاص مرفوضين اجتماعيا"، لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

هذا وأكد الصحافي من غزة سهيل ناصر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء أن "بكل تأكيد هذه المجموعات غير قادرة على مواجهة حماس، إسرائيل جاءت بأشخاص لديهم سوابق جنائية مثل ارتكاب جرائم القتل وتهريب المخدرات، وبينهم من تواجد في سيناء، وعموما بلا أي علاقة مع حماس، هؤلاء الأشخاص مرفوضين لدى المجتمع الغري وهم محميين من إسرائيل، ويتواجدون بمناطق تحت حماية إسرائيلية كاملة ويتلقون إمدادات وحماية، عموما بالنسبة للشارع الغزي لا يمكنه القبول بهذه المجموعة حيث نتحدث عن مجموعة، غير متعلمة و مثقفة، لا تشبه كل قطاع غزة.

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وتابع :"لذا ، حجم التجاوب مع هذه المجموعة ضعيف وضئيل جدا، فالطريقة التي جاءت بها هذه المجموعة بتحدي حركة حماس وخلق خلاف مع الحركة، تدفع بالمواطن الابتعاد عنها، فالمواطن يريد تلقي المساعدات بدون الدخول بأي مشاكل".

رابط الحلقة كاملة: