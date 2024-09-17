إحباط عملية لحزب الله ضد مسؤول أمني إسرائيلي سابق

أحبط الشاباك هجوما على شخصية أمنية كبيرة سابقة باستخدام جهاز من نوع كاليماجور كان من المقرر تنفيذه في الأيام المقبلة، وقد سمح بالنشر عنه اليوم (الثلاثاء)، ووفقا لتقرير شبكة العربية السعودية،كان رئيس هيئة الأركان السابق أفيف كوخافي هو الهدف. الشبكة من وراء الهجوم – تلك التي نفذت محاولة الهجوم في حديقة هيركون عشية رأس السنة اليهودية في أيلول/سبتمبر 2023.

وفي إطار عملية إحباط الهجوم، كشف الشاباك عن عبوة ناسفة من نوع كليمغور من المعروف أن حزب الله يستخدمها، وكانت مخصصة لإستهداف شخصية، وتم ربط العبوة بآلية تشغيل عن بعد تعتمد على كاميرا وهاتف خلوي ليتم تفعيلها من لبنان من قبل حزب الله، والجاهزية العملياتية ونشاط القوات الإسرائيلية منعت تنفيذ الهجوم في مراحله الأخيرة.

تم تبليغ الشخصية المستهدفة من قبل قوات الأمن وتم تحديثها وفقًا لذلك. وفي هذه المرحلة، ليس من الممكن التوسع في تفاصيل أكثر من ذلك.

Haim Goldberg/FLASH90

تجدر الإشارة إلى أن هذا المتفجرات تشبه في خصائصها متفجرات كليمغور الذي استخدمها حزب الله في 15 أيلول/سبتمبر في حديقة هيركون في تل أبيب، والذي كان يهدف إلى إستهداف مسؤول إسرائيلي، في محاولة هجوم فاشلة. وتشير تقديرات الجهاز الأمني الإسرائيلي إلى أن عناصر التنظيم المتورطين في الحدث الحالي كانوا وراء الهجوم الذي وقع في أيلول/سبتمبر 2023. ويجب التأكيد على أن الشبكة كانت تحت المراقبة لفترة طويلة.

وذكر الشاباك أنه "سيعمل مع شركائه في المنظومة الأمنية على زيادة وتشغيل كل الإمكانات المتاحة له لرصد وإحباط النشاط العدائي لحزب الله".