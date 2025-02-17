المختطف العائد من غزة يائير هورين في أول رسالة له بالدموع: "أعيدوا إلي أخي"

نشر يائير هورن، الذي اختطف في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأفرج عنه ضمن الجولة السادسة من صفقة المختطفين الحالية وذلك بعد مكوثه 498 يوما في الأسر، فيديو مساء اليوم دعا فيه إلى عودة المختطفين. هذا وعرضت رسالة يائير، بعد يومين فقط من عودته إلى منزله، في تجمع حاشد في ميدان المختطفين بمناسبة مرور 500 يوم على هجوم 7 أكتوبر.

وقال يائير: "أفرج عني قبل يومين من أسر حماس. كنت هناك، كنت في أنفاق حماس، وشعرت بذلك في جسدي، وأنا أقول لكم - ليس هناك وقت للمختطفين. ليس لدينا وقت. يجب أن نعيدهم الآن".

وأضاف وهو يبكي: "الجميع يسألني ماذا تحتاج، فأجيبهم أنني أريد شيئاً واحداً فقط، إعادة أخي وكل المختطفين".

يائير بجيل 46 من كيبوتس نير عوز، اختطف من منزله مع أخيه ايتان، والذي جاء لزيارته في الكيبوتس ولن يتم الإفراج عنه في المرحلة الأولى من الصفقة. ووفقا لشهادات اجتمع الأخوين لفترة قصيرة داخل الإنفاق، لكن بعد ذلك تم فصلهم.