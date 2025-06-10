أبو مازن يهاجم مجددا : يجب تفكيك حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين

هاجم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حماس مجددًا. جاء هذا في رسالةٍ بعث بها مؤخرًا إلى عددٍ من قادة العالم، كتب رئيس السلطة الفلسطينية أنه "يجب تفكيك حماس، وأنها لم تعد تلعب أي دورٍ سلطوي في قطاع غزة".

وجدد رئيس السلطة الفلسطينية وفقا لهيئة البث الرسمية "كان" موقفه بأن هجوم السابع من أكتوبر الذي ارتكبته حماس عام 2023، وأسر المدنيين، أعمالٌ مرفوضة. وفي الوقت نفسه، دعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وجَّه عباس الرسالة قبل سلسلةٍ من المناقشات التي ستُعقد في باريس ونيويورك خلال الأيام المقبلة حول القضية الفلسطينية، وهي مبادرةٌ تقودها فرنسا والمملكة العربية السعودية.

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وأفاد مصدرٌ في قصر الإليزيه أن عباس، في رسالةٍ بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزم بسلسلةٍ من الخطوات التي تُشير إلى رغبته في المضي قدمًا نحو حل الدولتين.

ووفقًا للمصدر، أعرب عباس عن دعمه لنشر قواتٍ عربية ودولية في غزة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في ضمان الأمن في المنطقة. وفي الرسالة، تعهد عباس أيضًا بمواصلة الإصلاحات في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام تحت إشراف الهيئات الدولية.