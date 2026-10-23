تركيا: شن هجوم جديد على إيران سيوسع الصراع.. والحوار هو السبيل الوحيد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن شن هجوم جديد على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق الصراع، مضيفاً أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وفي تصريحات له عقب اجتماعه مع نظرائه من مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في إسطنبول، قال فيدان إن أياً من الدول المشاركة في الاجتماع لم توافق على تدخل عسكري آخر أو هجوم على إيران.