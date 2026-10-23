التغطية متواصلة| ترامب: سنُبقي إيران في حالة شلل تام كما هو الوضع الآن، ولن نهاجمها قبل انتخابات التجديد
ترامب "إنهم يختلقون هجمات وهمية، ويزرعون ألغاماً، وما إلى ذلك؛ علماً بأن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حالياً تفوق حتى تلك التي كانت تُنقل قبل بدء الصراع".
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران -في منشور على منصة "تروث سوشيال"، باختلاق تقارير حول هجمات على ناقلات نفط وزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وذلك بهدف رفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، وتابع"تبذل إيران قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة".وأضاف: "إنهم يختلقون هجمات وهمية، ويزرعون ألغاماً، وما إلى ذلك؛ علماً بأن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حالياً تفوق حتى تلك التي كانت تُنقل قبل بدء الصراع".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
الجيش الإسرائيلي يعتقل أفرادًا من عائلة المسلحين في الهجوم بالضفة الغربية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1392 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، تنفيذ 1392 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن العمليات تزامنت مع غارات وهجمات برية وضربات جوية مركزة على امتداد جبهات القتال.
القوات المسلحة اليمنية: أحبطنا محاولات لميليشيات الحوثي لاستعادة مواقع فقدتها في تعز
المجلس الإقليمي للجليل: سيسمع دوي انفجارات جراء ضربات القوات الإسرائيلية داخل لبنان
ترامب: يمكننا إنهاء الحرب مع إيران سريعاً أو تركها تخمد تدريجياً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران سريعاً، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن حسم الصراع أم تركه يخمد تدريجياً.وأضاف في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض: "يمكننا إنهاؤها بسرعة كبيرة. والسؤال هو: هل نريد حسمها أم تركها تخمد تدريجياً؟". وتابع: "يمكننا الاستيلاء على كل النفط في إيران. نقوم بإخراج كل ما نريد من نفط عبر مضيق هرمز".
تركيا: شن هجوم جديد على إيران سيوسع الصراع.. والحوار هو السبيل الوحيد
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن شن هجوم جديد على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق الصراع، مضيفاً أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وفي تصريحات له عقب اجتماعه مع نظرائه من مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في إسطنبول، قال فيدان إن أياً من الدول المشاركة في الاجتماع لم توافق على تدخل عسكري آخر أو هجوم على إيران.
وزير الخارجية الألماني: فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدة للتفاوض مع إيران
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، ضرور دعم السعودية والحكومة اليمنية للدفاع عن نفسيهما ضد هجمات الحوثيين.وأضاف "هناك حاجة ملحة لتجنب تصعيد".
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل انتخابات التجديد
ترامب: سنُبقي إيران في حالة شلل تام كما هو الوضع الآن
وزير الخارجية التركي: ناقشنا أزمة مضيقي هرمز وباب المندب والتأثير على المنطقة والعالم
"ألوية العمالقة" تعلن صد هجوم حوثي على جبهة كهبوب
أفادت ألوية العمالقة الجنوبية بأنها كبّدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد، خلال تصديها لهجوم شنّته، صباح الجمعة، على جبهة كهبوب. وأضافت الألوية، في منشور على منصة "إكس"، أنها تمكّنت من صدّ الهجوم عقب اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، وأجبرت الحوثيين على التراجع.
معلمة في "الأونروا" تصرح لصحيفة "بوست" بأنها تعرضت للتهديد بسبب اعتراضها على الخطاب المؤيد لحركة حماس في مدارس قطاع غزة
شاهد في كنيسة حمود بالكرك: إطلاق النار تم في البداية على نوافذ الكنيسة ثم على بابها
فرنسا تؤكد إطلاق النار في غرب باريس "حادث إرهابي"
الأمن الأردني: تجري عمليات متابعة الأشخاص الذين أطلقوا النار في الكرك
تقرير: مستشفى الكرك يطلب من المواطنين التبرع بالدم
إعلام أردني نقلا عن مصاب بحادث الكرك: المسلحان أطلقا النار لمدة 5 دقائق نحو من كانوا خارج الكنيسة
الشرطة الإسرائية:"مصور وكالة فرانس برس لم تكن لديه أي معرفة مسبقة مشتبه بها بشأن الهجوم ’الإرهابي’ في الضفة الغربية"
"اتفاقية مكة": تركيا تدعم أمن المنطقة وباكستان تستكمل التصديق
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تأسيس "حلف مكة" جاء بهدف حماية الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، مشددًا على أن الاستقرار لا يمكن استيراده أو فرض حلول دائمة بشأنه من الخارج.