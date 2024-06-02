مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: "تفسير بايدن للمرحلة الثانية خاطئ -القتال لن يتوقف طوال فترة المفاوضات"

يجتمع مجلس الحرب مساء اليوم (الأحد) لبحث آخر تطورات الحرب، بما في ذلك صفقة المختطفين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، ويشار إلى أن الصفقة الجديدة ستتضمن عدة مراحل، ستقود الى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المختطفين.

وبحسب مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات، صرح لـi24NEWS: "ما قاله بايدن يكاد يكون صحيحا. الشيء الذي أخطأ فيه، أو أساء تفسيره، يتعلق بالمرحلة الثانية". ويشار إلى أن الرئيس بايدن استعرض يوم الجمعة شروط الصفقة المحتملة، والتي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين البالغ عددهم 125 شخصًا. وستبدأ بمرحلة إنسانية، يتم خلالها إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين وجثامين القتلى، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.

لكن المسؤول الإسرائيلي ذكر كذلك "أن إسرائيل تعمدت استخدام مصطلحات غامضة للغاية فيما يتعلق بالمناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار، واختار بايدن الاستنتاج بأنه لن يكون هناك قتال خلال المفاوضات، في حين أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بذلك طوال العملية. بالإضافة إلى ذلك، من غير المعروف ما إذا كان لا يزال هناك إجماع بين أعضاء مجلس الحرب بشأن الصياغة المقترحة".

وبحسب الاقتراح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 مختطفا ممن يعتبرون "حالات إنسانية" (مرضى، كبار السن، أطفال، الخ). وأعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش أنهما سيحلان الحكومة في حال الموافقة على الاتفاق.

ونظمت عائلات المختطفين مساء اليوم مظاهرة أمام ديوان رئيس الجكومة في القدس، عبروا خلالها عن دعمهم للصفقة.