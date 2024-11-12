نحو اتفاق؟ الجيش الإسرائيلي سيقلص بشكل كبير فترة التعبئة لمقاتلي الاحتياط في صفوفه

إن العبء الذي لا يطاق على جنود الاحتياط القتاليين سيتخذ منحى إيجابيا بالنسبة لهم. حيث نشر لأول مرة في النشرة الرئيسية في القناة العبرية i24NEWS ، أن الجيش الإسرائيلي سيقلص حجم أيام التعبئة لمقاتلي خدمة الاحتياط بصورة كبيرة، وبالتالي ، إذا خدم الجنود هذا العام في الاحتياط لمدة 20 أسبوعًا في المتوسط - على الرغم من وجود البعض خدموا أكثر من ذلك بكثير، حتى 250 يومًا في السنة - اعتبارًا من العام المقبل، سيخدمون حوالي 9 أسابيع في المتوسط فقط.

وعلم أيضاً أن خدمة الاحتياط ستتم دفعة واحدة بصورة منظمة، بحيث يعرف المقاتلون كيفية الاستعداد لها. وتأتي هذه الخطوة على خلفية الضغط الكبير على جنود الاحتياط - والذي يعبر عنه أيضاً بالنقص بالإنتظام في الخدمة - حيث أن هناك كتائب تبلغ نسبة إنتظام عناصرها من 80 حتى 85 في المائة.

في غضون، وعلى خلفية خطاب وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إن "حزب الله قد هُزم" - في الجيش الإسرائيلي ينتظرون التسوية والاتفاق في الشمال، بعد أن تم تقليص المناورة بشكل كبير - عملياً ، لا توجد مناورة برية لمدة عشرة أيام على الأقل. لقد غادرت معظم قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. كما أن الجيش الإسرائيلي لا يتقدم أو يعمق العملية في لبنان. إلا أن التسوية سوف تستغرق وقتاً طويلاً، وسوف تشمل روسيا والولايات المتحدة.