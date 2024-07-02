تقرير : مسؤول ألماني رفيع التقى في لبنان نائب نصرالله

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله، صباح اليوم (الثلاثاء)، أن نائب رئيس المخابرات الألمانية أولي ديال التقى في لبنان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وكان الغرض من زيارة المبعوث الألماني هو التحقق من كيفية تجنب حرب شاملة في المنطقة، كما أفادت التقارير أن ديال لم يحمل رسائل تهديد إلى لبنان، على غرار مسؤولين غربيين آخرين التقوا بمسؤولين كبار في لبنان ولم يحمل مبادرة شاملة، بل كان استمراراً للاجتماع الذي عقدته وزيرة الخارجية الألمانية آنالي باربوك مع المسؤولين اللبنانيين.

كما يوضح التقرير أنه في إطار رغبة الألمان في محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية، وتجنب حرب شاملة في المنطقة، فإنه يتضمن اتصالات مباشرة مع مسؤولين في مختلف المنظمات، ويعكس حقيقة أن جميع الدول الغربية الكبرى، بما يشمل تلك التي تدعم إسرائيل، تدرك المخاطر العديدة التي تترتب على الحرب ـ وتدرك قدرات حزب الله.

ويشار الى أن وزيرة الخارجية الألماني التقت الأسبوع الماضي برئيس وزراء الحكومة الانتقالية في لبنان. وصرحت خلال لقائها الرئيس نجيب ميقاتي إنه "لا توجد في إسرائيل أجواء حرب ضد لبنان". وأضافت وأوضحت أنه "يجب أن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراف من أجل خفض التصعيد على الحدود اللبنانية، وقالت إن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيؤدي عمليا إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان".