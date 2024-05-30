الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود: اثنين في هجوم الدهس أمس والثالث في معارك غزة
ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية منذ دخول القوات قطاع غزة إلى 287
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن مقتل اثنين من جنوده جراء هجوم الدهس الذي نفذه فلسطيني مساء أمس عند حاجز بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.
والجنديان هما:
الرقيب المرحوم ايليا هليل (20 عاما)، من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.
تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.
الرقيب دييغو شويشا هرساج (20 عاما)، من تل أبيب، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.
تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.
وفي معركة شمال قطاع غزة سقط أمس الرقيب يديديا أزوجي (21 عاما)من رفافا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين. وقد تم إخطار عائلته.
ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية منذ دخول القوات قطاع غزة إلى 287.