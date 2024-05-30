أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن مقتل اثنين من جنوده جراء هجوم الدهس الذي نفذه فلسطيني مساء أمس عند حاجز بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

والجنديان هما:

الرقيب المرحوم ايليا هليل (20 عاما)، من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.

تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.

IDF spokesperson

الرقيب دييغو شويشا هرساج (20 عاما)، من تل أبيب، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.

تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.

IDF

وفي معركة شمال قطاع غزة سقط أمس الرقيب يديديا أزوجي (21 عاما)من رفافا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين. وقد تم إخطار عائلته.

IDF spokesperson

ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية منذ دخول القوات قطاع غزة إلى 287.