الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود: اثنين في هجوم الدهس أمس والثالث في معارك غزة

ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية منذ دخول القوات قطاع غزة إلى 287

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الرقيب دييغو شويشا هيرساج (يمين)، الرقيب إيليا هليل (وسط)، الرقيب يديديا ازوجي (يسار).
الرقيب دييغو شويشا هيرساج (يمين)، الرقيب إيليا هليل (وسط)، الرقيب يديديا ازوجي (يسار).Courtesy of the family

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن مقتل اثنين من جنوده جراء هجوم الدهس الذي نفذه فلسطيني مساء أمس عند حاجز بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

والجنديان هما: 

الرقيب المرحوم ايليا هليل (20 عاما)، من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.

تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.

IDF spokesperson
الرقيب ايليا هيللIDF spokesperson

الرقيب دييغو شويشا هرساج (20 عاما)، من تل أبيب، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية. وقد تم إخطار عائلته.

تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.

IDF
الرقيب دييغو شويشا هرساجIDF

وفي معركة شمال قطاع غزة سقط أمس الرقيب يديديا أزوجي (21 عاما)من رفافا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين. وقد تم إخطار عائلته.

IDF spokesperson
الرقيب يديديا أزوجيIDF spokesperson

ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية منذ دخول القوات قطاع غزة إلى 287.

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