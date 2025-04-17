تغطية متواصلة|| حماس : قريبون من الانتهاء من مراجعة الاقتراح الإسرائيلي
حماس عن تصريحات كاتس بشأن المساعدات الإنساني"اعتراف علني متجدد بارتكاب جريمة حرب" • تقرير: "مصر تعمل على صياغة توجه بديل من شأنه سد الفجوة بين مطالب حماس ومطالب إسرائيل"
اليوم 559 للحرب: قالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الخميس) إن "هناك تقدماً باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". لكن المسؤول الكبير في حماس محمود مرداوي قال في مقابلة مع الجزيرة إن "الحركة لن تذهب إلى صفقة في ظل الظروف الحالية". حماس عن تصريحات كاتس بشأن المساعدات الإنسانية: "اعتراف علني متجدد بارتكاب جريمة حرب"
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الجيش الإسرائيلي: العثور على دبابة وهمية تابعة للجيش الإسرائيلي في مجمع تدريب لكتائب القسام في رفح
أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية تواصل أنشطتها العملياتية في محور "موراج" بمنطقة رفح. خلال العملية، دمرت القوات البنية التحتية المسلحة التابعة لحماس، بما في ذلك مخبأ للأسلحة، والبنية التحتية التي يعمل المسلحون من خلالها، ومجمع تدريب لكتيبة الشبورة في رفح حيث تم العثور على دبابة وهمية للجيش الإسرائيلي.
أمير قطر: توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به". وقال: "موقفنا الثابت هو أنه لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وسنسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".
الميادين: قتيل في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة عيترون جنوب لبنان
تقرير عربي: حماس ترفض الحلول الجزئية أو الصفقات - وتطالب بحل شامل
مصدر في حماس لقناة "الشرق" السعودية: "نقترب من استكمال دراسة المقترح الإسرائيلي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة"
علقت مصادر في حماس على التقرير الذي أفاد بأن الجيش اللبناني اعتقل فلسطينيين اثنين ولبنانياً واحداً للاشتباه بتورطهم في إطلاق الصواريخ على الجليل نهاية الشهر الماضي، وقالت لصحيفة الأخبار: "بالتنسيق مع حزب الله استخدمنا أسلحتنا في جنوب لبنان في إطار حملة الدعم ضد العدوان الإسرائيلي الأخير". وأكدت المنظمة "الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وعدم القيام بأي عمل من شأنه خرقه".
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أدى إلى صعوبة حصول حماس على الأموال اللازمة لدفع رواتب نشطائها
قالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الخميس) إن "هناك تقدما إيجابيا نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". بينما تزعم القاهرة أن المقترح الإسرائيلي في صيغته النهائية "غير عملي ولا يوفر الحد الأدنى من الضمانات"، يعمل دبلوماسيون مصريون على "صياغة نهج بديل لسد الفجوة بين مطالب حماس من جهة ومطالب إسرائيل من جهة أخرى، سواءً فيما يتعلق بنزع سلاح حماس أو عدد الرهائن المطلوب إطلاق سراحهم". ووفقًا للمصادر، فإن النهج المصري "سيسمح بتمديد وقف إطلاق النار مقابل توسيع نطاق الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء، ويسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ذكرت قناة العربية أن وزير الدفاع السعودي سيزور إيران اليوم ويلتقي عددا من كبار المسؤولين. وبحسب التقرير المنشور على موقع "إيران نوانسز"، فمن المتوقع أن يلتقي مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري ويناقش معه عدداً من القضايا، منها: غزة، ولبنان، واليمن، وسوريا، والعراق
تقارير فلسطينية: 10 قتلى في قصف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على خيمة في منطقة المواصي الإنسانية؛ اندلع حريق في مكان الحادث.
وقال المسؤول الكبير في حركة حماس محمود مرداوي في مقابلة مع الجزيرة إن "الحركة لن تعقد صفقة في ظل الظروف الحالية"، مشيرا إلى مطلبهم بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وأوضح أن نزع سلاح المنظمة لا يمكن مناقشته. وتابع تصريحاته، نفى التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية - وأكد: "لم يصدر عن المنظمة أي رد رسمي حتى الآن"