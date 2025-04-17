قالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الخميس) إن "هناك تقدما إيجابيا نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". بينما تزعم القاهرة أن المقترح الإسرائيلي في صيغته النهائية "غير عملي ولا يوفر الحد الأدنى من الضمانات"، يعمل دبلوماسيون مصريون على "صياغة نهج بديل لسد الفجوة بين مطالب حماس من جهة ومطالب إسرائيل من جهة أخرى، سواءً فيما يتعلق بنزع سلاح حماس أو عدد الرهائن المطلوب إطلاق سراحهم". ووفقًا للمصادر، فإن النهج المصري "سيسمح بتمديد وقف إطلاق النار مقابل توسيع نطاق الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء، ويسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".