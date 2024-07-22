مقتل إبراهيم الموسوي من "الحزب السوري القومي الاجتماعي" بغارة جنوب لبنان

أعلن "نسور الزوبعة"- الجناج العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي عن مقتل إبراهيم أكرم الموسوي، والذي قتل في غارة إسرائيلية في بلدة شيحين جنوب لبنان اليوم الاثنين.

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وذكر البيان أن الموسوي من مواليد قرحا- قضاء بعلبك الهرمل، 2003 والتحق بصفوف نسور الزوبعة عام 2022، وانهى عدد من الدورات العسكرية "خدمة لمشروع عودة حزبنا الى ساحة الجهاد".في حين ذكرت قناة "الحدث " السعودية بأن اثنين قتلوا بالهجوم أحدهما ناشط في حزب الله.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي انه قصف مبنى عسكريا لحزب الله تواجد خلاله مسلح في منطقة شيحين جنوب لبنان، كما أعلن عن اعتراض سبعة مسيرات من لبنان والتي تمكنت الدفاع الجوية باعتراضها جميعا، كما "قصفت المدفعية مواقع في ميس الجبل وكفر شوبا لإزالة التهديدات".