استمرار القتال في رفح ووسط القطاع واستهداف منصات صواريخ تم تجهيزها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية

IDF Spokesperson

يواصل مقاتلو الفرقة 162 عملياتهم في منطقة رفح. وفي اليوم الأخير، واصلت القوات مداهماتها في المنطقة وعثرت على أسلحة، وقضى مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي على عدد من المسلحين في مواجهات وجهاً لوجه.

وحددت قوات وحدة إيغوز مسلحاً وتمت مهاجمته باستخدام طائرة بدون طيار، ثم قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة المبنى الذي كان يعمل فيه.

وتواصل قوات الفرقة 99 عملياتها في وسط قطاع غزة، وقد قضت في اليوم الأخير على أكثر من عشرة مسلحين، شارك أحدهم في الهجوم على بلدات الغلاف في 7 أكتوبر.

وقد قامت طائرات ومقاتلات سلاح الجو خلال اليوم الأخير بمهاجمة وتدمير حوالي 45 هدفاً في مختلف أنحاء قطاع غزة. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها المباني العسكرية والخلايا المسلحة وقاذفات الصواريخ وممرات الأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية.

ونفذت الطائرات المقاتلة بالتعاون مع القيادة الجنوبية، يوم أمس (الأربعاء)، هجوماً على موقع إطلاق الصواريخ في منطقة رفح كان في حالة الجهوزية لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.