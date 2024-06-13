التغطية متواصلة | استمرار القتال في رفح ووسط القطاع واستهداف منصات صواريخ تم تجهيزها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
يتواصل القتال في غزة لليوم الـ251 وسط آمال معلقة على التوصل الى اتفاق فيما تخيم مخاوف عميقة جراء التشبث بشرط وقف إطلاق النار الدائم المرفوض إسرائيليا وعلى مشهد الحرب التي قد تندلع في الشمال كل لحظة
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الخميس بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على منطقة المواصي جنوب قطاع غزة وهي المنطقة الآمنة وفق التعريف، ويقصف هناك "من البحر ومن الجو والبر". في المقابل نفى الجيش الإسرائيلي صحة التقارير المتداولة بهذا الشأن وأكد أنه لم ينفذ أي قصف على تلك المنطقة.
يتواصل القتال في غزة لليوم الـ51 بعد المائتين وسط آمال معلقة على التوصل الى اتفاق فيما تخيم مخاوف عميقة جراء التشبث بشرط وقف إطلاق النار الدائم المرفوض جوهريا من إسرائيل.
لمتابعة آخر تطورات الحرب يوم أمس الأربعاء ادخل الرابط
استمرار القتال في رفح ووسط القطاع واستهداف منصات صواريخ تم تجهيزها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
يواصل مقاتلو الفرقة 162 عملياتهم في منطقة رفح. وفي اليوم الأخير، واصلت القوات مداهماتها في المنطقة وعثرت على أسلحة، وقضى مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي على عدد من المسلحين في مواجهات وجهاً لوجه.
وحددت قوات وحدة إيغوز مسلحاً وتمت مهاجمته باستخدام طائرة بدون طيار، ثم قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة المبنى الذي كان يعمل فيه.
وتواصل قوات الفرقة 99 عملياتها في وسط قطاع غزة، وقد قضت في اليوم الأخير على أكثر من عشرة مسلحين، شارك أحدهم في الهجوم على بلدات الغلاف في 7 أكتوبر.
وقد قامت طائرات ومقاتلات سلاح الجو خلال اليوم الأخير بمهاجمة وتدمير حوالي 45 هدفاً في مختلف أنحاء قطاع غزة. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها المباني العسكرية والخلايا المسلحة وقاذفات الصواريخ وممرات الأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية.
ونفذت الطائرات المقاتلة بالتعاون مع القيادة الجنوبية، يوم أمس (الأربعاء)، هجوماً على موقع إطلاق الصواريخ في منطقة رفح كان في حالة الجهوزية لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
مسؤول كبير في حماس: "تعديلاتنا على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة"
قال مسؤول كبير في حماس خلال حديث لوكالة رويترز إن تعديلات حماس تتضمن المطالبة بثلاث "مراحل مترابطة ومستمرة" لوقف إطلاق النار.
لقراءة المزيد اضغط هنا
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية شمال إسرائيل
تقرير: قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية في جنين تسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص
أفادت تقارير فلسطينية الخميس بأن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في عدة محاور في جنين وتمت الإشارة إلى إصابة فلسطيني برصاص القوات خلال مواجهات اندلعت في حي الجابريات بالمدينة حيث يجري تبادل لإطلاق النار هناك.
تقرير: قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية في جنين تسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص
أفادت تقارير فلسطينية الخميس بأن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في عدة محاور في جنين وأشارت إلى إصابة فلسطيني برصاص القوات خلال مواجهات اندلعت في حي الجابريات بالمدينة حيث يجري تبادل لإطلاق النار هناك.