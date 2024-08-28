توثيق:الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفقا هجوميا بطول ثلاثة كيلومترات وسط قطاع غزة

قوات الفريق القتالي التابع للواء "يروشاليم"دمرت نفقاً هجومياً تابعاً لحركة حماس في منطقة ممر نيتسريم وسط قطاع غزة • عملت حماس على مدى السنوات الماضية في محاولة لترميم النفق واستخدامه

i24NEWS
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قوات من الفريق القتالي للواء "يروشاليم" على مدخل النفق المدمر بقطاع غزة
قوات من الفريق القتالي للواء "يروشاليم" على مدخل النفق المدمر بقطاع غزةIDF Spokesperson

دمرت قوات الفريق القتالي من لواء "يروشاليم" (16) اليوم (الأربعاء)، نفقاً هجومياً تابعاً لحركة حماس بطول ثلاثة كيلومترات في منطقة ممر نيتسريم وسط قطاع غزة، وتم تدمير جزء منه. في عملية "الجرف الصامد" قبل نحو عشر سنوات.

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الجيش الاسرائيلي يدمر نفق بطول ثلاثة كيلومترات

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي الطاقم تحت قيادة الوحدة 252 يقاتلون وسط قطاع غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، وخلالها تم اغتيال عشرات المسلحين وتدمير بنية تحتية، جهاز الهندسة التابع لقيادة الجنوب، ووحدة يهلام وقوات الوحدة عثروا ودمروا النفق.

وأضاف البيان أن النفق دمر في عملية "الجرف الصامد" عام 2014، حيث تم تدمير جزء منه. وعلى مدار سنوات حاولت حماس ترميمه واستخدامه. وشدد الجيش الإسرائيلي على أن النفق المدمر لم يتجاوز السياج الحدودي.

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