توثيق:الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفقا هجوميا بطول ثلاثة كيلومترات وسط قطاع غزة

دمرت قوات الفريق القتالي من لواء "يروشاليم" (16) اليوم (الأربعاء)، نفقاً هجومياً تابعاً لحركة حماس بطول ثلاثة كيلومترات في منطقة ممر نيتسريم وسط قطاع غزة، وتم تدمير جزء منه. في عملية "الجرف الصامد" قبل نحو عشر سنوات.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي الطاقم تحت قيادة الوحدة 252 يقاتلون وسط قطاع غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، وخلالها تم اغتيال عشرات المسلحين وتدمير بنية تحتية، جهاز الهندسة التابع لقيادة الجنوب، ووحدة يهلام وقوات الوحدة عثروا ودمروا النفق.

وأضاف البيان أن النفق دمر في عملية "الجرف الصامد" عام 2014، حيث تم تدمير جزء منه. وعلى مدار سنوات حاولت حماس ترميمه واستخدامه. وشدد الجيش الإسرائيلي على أن النفق المدمر لم يتجاوز السياج الحدودي.