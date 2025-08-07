"نظام دفع سري": تقرير - هكذا يواصل حماس دفع الرواتب

قد يعجبك أيضًا -

تمكنت منظمة حماس ، طوال فترة الحرب مع إسرائيل، من مواصلة استخدام نظام سري للدفع النقدي لدفع رواتب لـ30 ألف عنصر من عناصرها بمبلغ إجمالي بلغ نحو 7 ملايين دولار، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء.

تحدثت بي بي سي مع ثلاثة من سكان غزة، أكدوا أن كلًا منهم تلقى ما يقارب 300 دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي. وتقدر الصحيفة أنهم من بين عشرات الآلاف من النشطاء الآخرين الذين استمروا في تلقي ما يزيد قليلاً عن 20% من رواتبهم قبل الحرب، كل عشرة أسابيع.

كثيرًا ما يتلقى النشطاء رسالة مشفرة على هواتفهم أو هواتف شركائهم، تأمرهم بالذهاب إلى مكان محدد في وقت محدد "للقاء صديق لتناول الشاي". عند نقطة الالتقاء، يقترب منهم رجل - أو أحيانًا امرأة - ويسلمهم سرًا ظرفًا مغلقًا يحتوي على المال قبل أن يختفوا دون أي تواصل.