توثيق: سقوط مسيرة استخبارات إسرائيلية في غزة || أهم المعلومات عنها

قد يعجبك أيضًا -

سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "سكاي راك 3"(دوهير شمايم) اليوم (السبت) في مدينة غزة، على ما يبدو بسبب عطل فني. ووثّق سكان حي الرمال غرب المدينة سقوط الطائرة بعد سقوطها.

social networks

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة هبطت اضطرارياً في شمال قطاع غزة إثر عطل فني، وأنه لا يوجد خوف من تسريب المعلومات. وأكد الجيش أن الحادث قيد التحقيق.

تُشكّل الطائرات المسيرة في منظومة "دوهر شمايم" الطبقة الوسطى بين طائرات "هيرمز 450" متوسطة الحجم التابعة لسلاح الجو والمدفعية، وطائرة سكاي رايدر التي تساعد قادة الكتائب العسكرية، وتُعتبر من أصغر الطائرات المسيرة في الجيش الإسرائيلي.

"دوهير شمايم"، وهي طائرة مسيرة من طراز سكاي راك من إنتاج شركة إلبيت، مُخصصة لاستخدام قادة الألوية، ويمكن استخدامها فوراً في الميدان - بما في ذلك التشغيل والإطلاق والهبوط في الميدان. تحمل الطائرة مسجلات وكاميرات تتميز بدقة عالية تُميز بين المسلحين والمدنيين، وبين الأطفال والنساء والرجال، وبين أنواع المركبات، وغيرها.

يُشغّل طائرة "دوهير شمايم" فقط ضباطٌ اجتازوا دورةً متخصصةً تستمر قرابة عام، تُشبه دورة مُشغّلي الطائرات بدون طيار (UAV) التابعة لسلاح الجو.