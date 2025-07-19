التغطية متواصلة| تقرير: بدء المرحلة الثالثة من اتفاق وقف النار بعد تثبيت التهدئة في السويداء
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل وكافة القوى الإقليمية الفاعلة إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن انزعاجه الشديد إزاء سقوط الضحايا جراء العنف في جنوب سوريا، خاصة السويداء، في الأيام الماضية.
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رحب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل والذي تم التوصل إليه بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل به. وحث جميع الأطراف على التوقف عن العنف وحماية المدنيين دون تمييز واتخاذ خطوات فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي.
وطالب البيان بمحاكمة كل من تورط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم يد العون في العملية السياسية الانتقالية من أجل أن تشمل كافة أطياف الشعب السوري دون إقصاء
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل وكافة القوى الإقليمية الفاعلة إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن انزعاجه الشديد إزاء سقوط الضحايا جراء العنف في جنوب سوريا، خاصة السويداء، في الأيام الماضية.
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قطر تعلن إرسال مساعدات غذائية للنازحين من السويداء في سوريا
أعلنت السفارة القطرية في دمشق، السبت، إرسال 7 شاحنات تحمل مساعدات غذائية إلى درعا استجابة لأزمة النزوح من محافظة السويداء، جنوب سوريا.
وذكرت سفارة قطر، عبر منصة "إكس"، أن المساعدات القطرية تأتي "في إطار الجهود الإنسانية وبالتنسيق بين الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوري".
الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق السويداء: على إسرائيل والجهات الخارجية احترام سيادة سوريا
اتفاق السويداء: العمل على تنفيذ الاتفاق خلال 48 ساعة
الولايات المتحدة والأردن يتباحثان بشأن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء السورية
أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم السبت، بأن الوزير أيمن الصفدي بحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وضرورة تنفيذه "حماية لسوريا ووحدتها ومواطنيها وحقناً لدماء المواطنين". وأكد على "مساندة الأردن الكاملة وتضامنه مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها"، مشدّداً على أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة".
وسائل إعلام فلسطينية: 90 قتيلا والعشرات من الجرحى في ضربات إسرائيلية منذ فجر اليوم في قطاع غزة
ترمب: المواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى سنوات لإعادتها إلى الخدمة
الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد أفراد قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال غارة في بلدة الخيام جنوبي لبنان
دونالد ترامب: "المواقع النووية الإيرانية الثلاثة "دُمّرت بالكامل"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "المواقع النووية الإيرانية الثلاثة دُمّرت أو دُمّرت بالكامل في أعقاب الضربات الأخيرة". وقال على موقع "تروث سوشيال": "ستستغرق إعادة تشغيلها سنوات، وإذا أرادت إيران المحاولة، فمن الأفضل أن تبدأ من الصفر في مكان آخر قبل أن تُمحى هذه المواقع من الوجود مجددًا". يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات عقب الحرب الخاطفة التي اندلعت في يونيو/حزيران 2025 بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
تقرير: انعدام شبه كامل للمواد الغذائية من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مشتبه بهم اقتربوا من القوات في منطقة رفح
وزارة الإعلام السورية: المرحلة الثالثة من اتفاق السويداء تتضمن تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم
سوريا: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
بدأت قوات وزارة الداخلية والأمن السورية، اليوم السبت، الانتشار في محافظة السويداء، جنوب البلاد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار من خلال فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة وقوات العشائر البدوية، تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين، بحسب مصدر في وزارة الإعلام السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه "جرى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الوسطاء".
سانا: قوات الأمن الداخلي السوري بدأت الانتشار في محيط السويداء استعداداً للدخول للمدينة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار
سانا: بدء المرحلة الثالثة من اتفاق وقف النار بعد تثبيت التهدئة وتفعيل مؤسسات الدولة في السويداء
احتواء حريق في مصفاة عبادان الإيرانية، دون أي تأثير على الإنتاج
اندلع حريق يوم السبت في إحدى وحدات مصفاة عبادان الإيرانية، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، وفقًا لوكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية. وأضافت الوكالة: "الحريق تحت السيطرة حاليًا، وإنتاج المصفاة مستمر دون انقطاع". ولم تُقدم أي تفاصيل عن سبب الحريق. ولا تزال المصفاة، وهي من أكبر المصافي في البلاد، تعمل رغم الحادث.
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في السويداء السورية
عبرت السفارة البريطانية في سوريا، السبت، عن قلق المملكة المتحدة إزاء الوضع الإنساني في السويداء وأعلنت تقديم مساعدة أولية قدرها 220 ألف جنيه إسترليني لدعم المتضررين، تشمل مواد إغاثة وفريقاً متنقلاً في درعا لتقديم الرعاية الصحية.
وشددت السفارة البريطانية، في بيان عبر منصة إكس، على ضرورة حماية المدنيين والمرافق الطبية، مؤكدة على أن المملكة المتحدة تقوم بتقييم أفضل السبل لتقديم الإغاثة في السويداء.