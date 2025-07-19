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رحب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل والذي تم التوصل إليه بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل به. وحث جميع الأطراف على التوقف عن العنف وحماية المدنيين دون تمييز واتخاذ خطوات فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي.

وطالب البيان بمحاكمة كل من تورط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم يد العون في العملية السياسية الانتقالية من أجل أن تشمل كافة أطياف الشعب السوري دون إقصاء

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل وكافة القوى الإقليمية الفاعلة إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن انزعاجه الشديد إزاء سقوط الضحايا جراء العنف في جنوب سوريا، خاصة السويداء، في الأيام الماضية.

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