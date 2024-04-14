قبل الرد الإيراني على إسرائيل .. تفاصيل اتصالات مصرية بإيران وإسرائيل

كشف مصدر مصري، عن تفاصيل اتصالات أجرتها القاهرة مع ايران وإسرائيل، قبيل الرد الإيراني على إسرائيل، رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع شهر إبريل/ نيسان الحالي، حسب موقع العربي الجديد.

وقال المصدر إن القاهرة "استبقت الرد الإيراني، بالتأكيد للمسؤولين في طهران، على عدم المشاركة في استهداف المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية التي قد تقترب من الأجواء المصرية في طريقها نحو أهداف إسرائيلية"

وأشار المصدر إلى أن، "الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر قنوات أمنية بتوقيتات محددة للرد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني".

ووفقاً للمصدر نفسه "كان هناك تبادل معلومات رفيع المستوى بين القاهرة وطهران قبيل بدء الضربة الإيرانية".

من جانب آخر، قال المصدر إن القاهرة "حذّرت المسؤولين في حكومة إسرائيل من استهداف أي أهداف إيرانية في الأجواء المصرية، كما حدث في أوقات سابقة، عندما أسقطت مسيّرات حوثية في محافظة البحر الأحمر المصرية، ما تسبب في أضرار مادية وكذلك خسائر في قطاع السياحة".

وأصدر وزير الدفاع المصري، الفريق محمد أحمد زكي، حسب المصدر، تعليمات برفع حالة الطوارئ والجهوزية وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط الإحداثيات التي أبلغت بها طهران القاهرة.

وقال المصدر المصري إن القاهرة "كانت قد ردت على طلب أميركي بالمشاركة في استهداف الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال الهجوم للحد من فاعليته على إسرائيل بالرفض، مشددة على اتباعها سياسة عدم التدخل والتزام الحياد، في إطار الأدوار التي تلعبها في المنطقة"،

كما أشار المصدر إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تحسناً كبيراً في العلاقات بين القاهرة وطهران، وصل إلى حد التنسيق في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على المرور في قناة السويس، إضافة إلى ترتيبات متعلقة بالوضع في قطاع غزة".