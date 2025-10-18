كيف أثرت تصريحات بن غفير الإعلامية على ظروف أسر المختطفين في غزة؟

كشف أحد الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم مؤخرًا من أسر حماس في غزة لعائلته أنّه تعرّض لتعذيب أثناء أَسْره، مشيرًا إلى أنّ ذلك حدث عقب تصريحات علنية أدلى بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخصوص السجناء الأمنيين الفلسطينيين، جاء هذا وفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية N12

وقال المختطف العائد من أسر حماس لعائلته وفقا للتقرير: "كنا نتعرض لتعذيب شديد في كل مرة يتحدث فيها بن غفير عن قضية السجناء الأمنيين الفلسطينيين" .وفي إحدى المرات، وبعد أن تحدث الوزير عن ظروف الطعام في السجون، قام آسروه بحبسهم داخل قفص وقدموا لهم فقط "تمرة واحدة ومياه مالحة".

وفي حادثة أخرى، بعد مقابلة تلفزيونية لبن غفير، دخل عدد من المسلحين إلى المكان وهم يحملون سياط خيول وضربونا .وأفاد أفراد العائلة بأنهم التقوا بالوزير بن غفير مسبقًا وناشدوه التوقف عن التصريحات الاستفزازية التي قد تُعرّض المختطفين للخطر، قائلين: "قلنا له إن هذا خطير، وإنهم سيدفعون الثمن هناك، والآن ندرك أن ما حدث كان أسوأ مما تخيلنا."