الرشق يرحب بتصريحات هغاري: "هي إحدى النتائج الإستراتيجية التي فرضتها هجمات 7 أكتوبر"

رحب المسؤول الكبير في حماس عزت الرشق، بتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بشأن حماس، في إشارة إلى قول الأخير أمس الأربعاء بأن "الحديث عن هزيمة حماس هو ذر للرماد في العيون".

وقال الرشق في بيان، إن كلمة المتحدث باسم الجيش الصهيوني، والتوضيح الذي أعقبها، هي إحدى النتائج الإستراتيجية التي فرضتها هجمات 7 أكتوبر.

وقال هغاري: “حماس فكرة في قلوب الناس”. إنه على حق، لكنه يكذب أيضًا. "الفكرة" التي أشار إليها هي المقاومة التي تنشأ كلما وجد محتل، وتستمر في التصاعد حتى تنتصر. وتابع الرشق: "وهذا الاعتراف هو شهادة على الهزيمة الاستراتيجية النفسية والعقلية، إلى جانب هزيمة غير مسبوقة على أرض الملعب، وهو مقدمة لانتصارنا الكبير".

هناك في الشارع الإسرائيلي من اعتبر أقوال هغاري زلزالا وكشفا لحقيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الحرب في غزة لأغراض سياسية تتمثل بالحفاظ على كرسيه لأطول وقت وهو ما يردده منذ فترة طويلة ذوو المخطوفين.

يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أمس الأربعاء في مقابلة مع حدشوت ريشت إنه "على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقترب من هزيمة حماس عسكريا، إلا أنه من المستحيل تدمير المنظمة الإرهابية. وأوضح أن "حماس فكرة، ومن يعتقد أنه يمكن القضاء عليها فهو مخطئ. إنهم الإخوان المسلمون". وتابع: "ما يمكن فعله هو تنبيت شيء آخر. شيء يحل محلهم (حماس). شيء يجعل السكان يعرفون أن هناك من يوزع الطعام، وهو المسؤول عن الجمهور". أمن من يكون هذا الشخص؟ ما هو هذا الشيء؟ هذا ما يقرره المستوى السياسي. ولكن من أجل الوصول إلى وضع تريد فيه حقا إضعاف حماس، فهذا هو الطريق".

Courtesy of the Knesset channel

ورفض هغاري التطرق إلى إمكانية أن تستبدل السلطة الفلسطينية قيادة حماس في غزة وقال: "أنا لا أشير إلى البدائل، من يجب أن يقرر هو المستوى السياسي - وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتنفيذ. لكن حقيقة أنه من الممكن تدمير حماس، وجعل حماس تختفي، هي مجرد ذر للرمال في عيون الجمهور. إذا لم نقوم بإحضار البديل إلى غزة، فسنحصل في نهاية المطاف على حماس".