الوزير كاتس:"نبحث السماح للسوريين بالدخول إلى إسرائيل للعمل"

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مشاركته في مؤتمر خاص بالحكم المحلي أن إسرائيل تدرس دخول العمال من سوريا إلى إسرائيل لأغراض العمل، كما كشف لأول مرة في i24NEWS.

وقال: "لدينا التزام كبير تجاه أصدقائنا الدروز في سوريا، ونحن بالتأكيد نسعى جاهدين للحفاظ على التواصل معهم". وأكد كاتس: "نحن ندرس حاليًا السماح لأولئك القريبين بالقدوم والعمل في مرتفعات الجولان بشكل يومي ونستعد لتقديم المساعدة لهم من خلال المنظمات وبجميع أنواع الطرق. نريد أن نراهم محميين - ونحن نعمل على تحقيق ذلك بطريقة مدروسة".

وإذا تحقق ذلك، فسيكون الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن الدخول والخروج من البلاد وتأمين الإجراء، كما أن السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، في بعض الحالات، تحد من عمل المزارعين والسكان المحليين في المنطقة.

وقال كاتس أيضًا إنه خلال القتال في سوريا، قرر الجيش الإسرائيلي عمدًا منع إيران من "إنقاذ النظام السوري" وبالتالي جلب الفصائل المسلحة للسيطرة على البلاد. وقال كاتس: "أرسلنا رسائل عبر كل من هو ضروري مفادها أنه إذا جاء الإيرانيون فسوف نتعرض للأذى. أرسلنا طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأعادوا الطائرات الإيرانية".

وعن الطريقة التي وصل بها الجولاني الى الحكم في سوريا علق كاتس: "لقد قام بتغيير جلابيبه إلى بدلات ويتحدث بشكل جيد. نحن لا نثق به. نحن نثق فقط في الجيش الإسرائيلي. كان واضحا بالنسبة لي ولرئيس الحكومة أنه يجب احتلال المنطقة العازلة، وسياستنا هي البقاء هناك، في قمة جبل الشيخ وفي نقاط السيطرة، لفترة غير محدودة".

وأوضح وزير الأمن أن جنوب سوريا يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح. وبحسب قوله، كانت بالأمس المحاولة الأولى للنظام الجديد لتأمين مواقع ونقاط عسكرية، لكن سلاح الجو هاجمها وألحق بها أضراراً.

وفي وقت لاحق من خطابه، أشار أيضًا إلى صفقة إطلاق سراح المختطفين: "الطريقة الأكثر أهمية للمضي قدمًا هي أن تعلم حماس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة إلى الحرب - وهذه هي الحقيقة. نحن مستعدون للدفاع لأنه حتى أثناء وقف إطلاق النار تلقينا معلومات بأنهم يخططون لمهاجمة جنود ومهاجمة بلدات - هذه هي حماس".