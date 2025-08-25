تقرير: الجيش الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالموافقة على صفقة قبل احتلال مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

في قلب عاصفة سياسية وعسكرية متصاعدة، يقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مواجهة مباشرة مع قيادة جيشه، وسط جدل حاد حول خطة اجتياح مدينة غزة وما تحمله من مخاطر على الجنود والأسرى المحتجزين في القطاع.

الجيش الإسرائيلي يرى أن بإمكانه استثمار ما وصفه برافعات الضغط، التي تحققت بعد احتلال رفح وتهجير آلاف الفلسطينيين، للوصول إلى صفقة تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار جزئي، بدلاً من المغامرة بعملية قد تستنزف القوات وتعرض الأسرى للموت.

رئيس الأركان إيال زامير حذّر في اجتماعات حكومية من أن أي توغل جديد في غزة سيكلف الجيش وقتاً وخسائر فادحة، مؤكدًا أن صفقة جزئية قد تمنح المؤسسة العسكرية فرصة لإعادة تنظيم نفسها ومعالجة أزماتها القتالية.

في المقابل، يصر نتنياهو على المضي قدماً، وهاجم ممثلي الجيش معتبراً أن تخوفاتهم مبالغ فيها، لكن قيادات عسكرية أكدت أن تجربة رفح الأخيرة أثبتت خطورة الموقف، بعدما قُتل جنود وأسرى من دون تحقيق أي إنجاز ملموس.

وبين ضغط العسكري وتعنّت السياسة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سينحاز نتنياهو إلى حسابات الكرسي والائتلاف، أم سيصغي للتحذيرات العسكرية التي قد تحدد مصير الحرب ومصير حكومته معاً؟