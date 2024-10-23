غالانت في رسالة قبيل الهجوم في إيران: "كل من ضربنا دفع ثمناً باهظاً"

زار وزير الأمن يوآف غالانت اليوم قاعدة حتسريم الجوية. واستمع الوزير إلى شرح من قائد القاعدة المقدم عميحاي ليفين وقادة الأسراب حول النشاط العملياتي في جميع ساحات القتال وعن زيادة الاستعداد لاحتمال القيام بنشاط هجومي في ساحات إضافية. وقال غالانت في حتسريم: "كل من ضربنا دفع ثمناً باهظاً".

وتحدث وزير الأمن مع الطواقم الجوية والبرية، وأعرب عن تقديره للنشاط المكثف في العام الماضي: "من حقكم المشاركة في حرب الجبهات السبع وعلى كل هذه الجبهات يوجد الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية حاضرة – غزة ولبنان ويهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وسوريا والعراق واليمن وإيران”.

وأضاف: "القوات الجوية عنصر أساسي في هذا الأمر وأي شخص يحاول إيذاءنا سيتضرر - وهذا ينطبق أيضًا على إيران. بعد أن نهاجم إيران، سيفهمون في دولة إسرائيل وفي أماكن أخرى ما تنطوي عليه عملية تجهيزكم واستعدادكم، ولدينا ثقة كبيرة في قدراتكم، ولنا شخصيًا توجد ثقة في كل واحد منكم، كمجموعة وسرب، وبالطبع الثقة الكاملة في الجيش الإسرائيلي".