قمة شرم الشيخ: ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول غزة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الاثنين) إلى شرم الشيخ حيث سيُقام مؤتمر احتفالي بمناسبة الاتفاق الذي وضع نهاية للحرب في قطاع غزة على ما أكد ترامب للصحافيين. وستُعقد قمة القادة في شرم الشيخ، حيثُ نوقشت أيضًا المفاوضات بين إسرائيل وحماس. وأعلن ترامب في بداية المؤتمر أن "المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن غزة قد بدأت".

وأضاف ترامب إن "غزة بحاجة إلى الكثير من العمل على إزالة الأنقاض"، وأشار إلى أن مصر "لعبت دورًا بالغ الأهمية في الاتفاق. والولايات المتحدة وقفت إلى جانب السيسي طوال الوقت، فهو قائد قوي، وأريده أن يكون جزءًا من مؤتمر السلام في غزة".

ووصف الرئيس المصري اتفاق غزة بأنه "إنجازٌ استثنائي، ونحن نُقدّر ما حققه الرئيس ترامب. نحتاج إلى دعم الرئيس ترامب في مؤتمر إعادة إعمار غزة، فهو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة".

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف: "نعمل على تنفيذ الاتفاق، وسأبقى أنا و(جاريد) كوشنر في المنطقة لفترة".

استقطبت القمة عددا من القادة من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى جانب قادة عرب آخرين، مثل أمير قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى رؤساء دول أوروبية، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا، والأمين العام للأمم المتحدة.

ووسط غياب إسرئيل، وقّع الرئيس ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بحضور الرئيس المصري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر.

أثار موضوع مشاركة إسرائيل حالة من البلبلة إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه لن يشارك في "قمة السلام" العالمية في شرم الشيخ، وذلك بعد أن كانت الرئاسة المصرية قد أعلنت اليوم أنه سيحضر، علما أن إسرائيل لم تُدعَ في البداية إلى المؤتمر. وهو ما دفع محللين إلى التكهن بالأسباب الحقيقية وراء تراجع نتنياهو أبرزها الضغوط الدبلوماسية التي مارستها تركيا بهذا الصدد.

يشار إلى أن ترامب أجرى اليوم زيارة تاريخية لإسرائيل احتفاء بالاتفاق الذي عمل الرئيس الأميركي على بلورته وإخراجه إلى حيز التنفيذ بالضغط على جميع الأطراف، وهو ما اعتبره انتصارا لإسرائيل أثناء خطابه التاريخي أيضا في الكنيست، مشددا على "أهمية الاستفادة من ثمار هذا الانتصار عبر تحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة" وسط تأكيده على عبقرية "اتفاقيات ابراهام" التي أسسها صهره جاريد كوشنر، وفق تأكيده.