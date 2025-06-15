مسؤول سوري :"لا نعارض اعتراض إسرائيل الصواريخ الإيرانية بالأجواء السورية"

قال مسؤول سوري من جنوب سوريا ومقرب من نظام أحمد لشرع لهيئة البث الرسمية إن السلطات السورية لا يوجد لديها رغبة واهتمام بالحرب بين إسرائيل وايران، لكنها بالتأكيد لا تعارض النشاطات الإسرائيلية لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في الأجواء السورية.

ووفقا للمسؤول نفسه ، يمكن القول بشكل عام إن هناك تنسيقًا أمنيًا بين البلدين. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، حرصت إسرائيل على تدمير الغالبية العظمى من قدرات الجيش السوري، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي، وبالتالي تنشط في سوريا بدون أي تدخل.

حتى الآن، لم تُدن حكومة أحمد الشرع، على عكس الدول العربية الأخرى، الهجوم الإسرائيلي على إيران. بل كانت هناك عبارات فرح بين السوريين بالضربات التي وجهتها إسرائيل للإيرانيين ، وذلك بسبب ما فعلوه خلال فترة النظام الأسد.