تقرير: مخزون إسرائيل من صواريخ منظومة"حيتس" الاعتراضية آخذ في النفاد

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صرح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الأربعاء) بأن مخزون إسرائيل من الصواريخ المستخدمة بمنظومة الدفاع الجوي "حيتس" آخذ في النفاد، في خضم عملية الحرب في إيران. وهذا يثير مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على التعامل مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من إيران إذا لم يُحل الصراع قريبًا.

أفادت التقارير أيضًا أن الولايات المتحدة كانت على دراية بالمشكلة منذ أشهر، وأنها تعمل على تحسين دفاعات إسرائيل بأنظمة برية وبحرية وجوية. منذ بدء العملية، أرسل البنتاغون المزيد من أصول الدفاع الصاروخي إلى المنطقة، وهناك الآن مخاوف من نفاد مخزون أنظمة الاعتراض الأمريكية.

قال توم كراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا إسرائيل الوقوف مكتوفة الأيدي واعتراض الصواريخ طوال اليوم". وأضاف: "على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة ووعي لإنجاز ما يجب القيام به، لأننا لا نملك ترف المماطلة".

ولم ترد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، الشركة المصنعة لصواريخ حيتس الاعتراضية، لطلبات وول ستريت جورنال للتعليق. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو. للأسف، لا يمكننا التعليق على المسائل المتعلقة بالذخائر".