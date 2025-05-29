مبعوث ترامب إلى سوريا: "مهتم بالسلام بين سوريا وإسرائيل، والوضع قابل للحل".
أصدر أفيخاي إدرعي تحذيرًا لسكان قطاع غزة: "ابتعدوا عن البنية التحتية لحماس". • دمر الجيش الإسرائيلي منزل جعفر منى، الذي فجّر نفسه في تل أبيب في أغسطس/آب. • .
اليوم 601 من الحرب: أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية اليوم (الخميس) تحذيرًا لسكان النصيرات من الاقتراب من معاقل حماس. في وقت سابق، دمر الجيش الإسرائيلي منزل جعفر منى في نابلس، الانتحاري الذي فجّر نفسه خارج كنيس يهودي في تل أبيب في أغسطس/آب الماضي. في لبنان، وردت تقارير عن اتصالات بين الحكومة اللبنانية وحزب الله لنزع سلاح المنظمة. كما كُشف النقاب عن مخطط ويتكوف الجديد لصفقة الرهائن، كما زار مبعوث ترامب دمشق وقال إنه "مهتم بالسلام بين سوريا وإسرائيل، والوضع قابل للحل".
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مبعوث ترامب إلى سوريا: "مهتم بالسلام بين سوريا وإسرائيل، والوضع قابل للحل".
صرح مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب إلى سوريا، توماس باراك، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن أن سوريا "ليست دولة راعية للإرهاب". وأضاف أن رغبة ترامب تتمثل في منح الحكومة الجديدة فرصة من خلال عدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى أن دور الولايات المتحدة هو إقامة حوار مشترك مع سوريا. وأوضح أن بلاده مهتمة بالسلام بين سوريا وإسرائيل، وتعتقد أن الوضع بين البلدين قابل للحل. وأشار باراك إلى أنه يجب البدء أولًا باتفاقية "عدم اعتداء" بين الطرفين، ومناقشة الحدود والقواعد.
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مصدرًا في حماس زعم أن "اتصالات جرت بين قيادة التنظيم وعناصر مرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة، في إشارة إلى الأكاديمي الفلسطيني الأمريكي بشارة، المقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب". كما أفاد المصدر بتقديم مقترح جديد وافقت عليه حماس بناءً على اقتراح ويتكوف
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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يُصدر تحذيرًا باللغة العربية لسكان قطاع غزة في منطقة النصيرات: "ابتعدوا عن عناصر حماس المختبئين بينكم، واطردوهم قبل فوات الأوان! حماس تستغل بنيتكم التحتية ومواردكم المدنية في أنشطتها الإرهابية. ندعوكم إلى طرد العناصر الإرهابية من بينكم، والابتعاد عن البنية التحتية الإرهابية لحماس!"
قناة العربية السعودية تنقل عن مسؤول أمريكي كبير: "هناك مخاطر من أن يعيد الحوثيون بناء القدرات التي فقدوها. لا يزال لديهم الكثير من الوسائل للحصول على الأسلحة المهربة من إيران"
الحوثيون: "ندين بشدة هجوم إسرائيل على مطار صنعاء الدولي، ونحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن اعتداءات إسرائيل المتكررة".
تقرير لبناني: سمح الجيش الإسرائيلي، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة عبر برنامج الغذاء العالمي. ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الدولية برنامجًا تجريبيًا يتم فيه توزيع كيس دقيق واحد على كل أسرة، وفقًا لآلية التوزيع السابقة. وفي حال نجاح الآلية، سيُستأنف توزيع الطرود الغذائية الشهرية. وسيتم التوزيع من خلال حوالي 400 نقطة توزيع منتشرة في جميع أنحاء القطاع.