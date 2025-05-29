مبعوث ترامب إلى سوريا: "مهتم بالسلام بين سوريا وإسرائيل، والوضع قابل للحل".

صرح مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب إلى سوريا، توماس باراك، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن أن سوريا "ليست دولة راعية للإرهاب". وأضاف أن رغبة ترامب تتمثل في منح الحكومة الجديدة فرصة من خلال عدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى أن دور الولايات المتحدة هو إقامة حوار مشترك مع سوريا. وأوضح أن بلاده مهتمة بالسلام بين سوريا وإسرائيل، وتعتقد أن الوضع بين البلدين قابل للحل. وأشار باراك إلى أنه يجب البدء أولًا باتفاقية "عدم اعتداء" بين الطرفين، ومناقشة الحدود والقواعد.