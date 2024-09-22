حزب الله استخدم لأول مرة باستهداف منطقة الناصرة والعفولة صوارخ "فادي 1" و"فادي 2"، ما هي مميزات هذه القذائف؟

أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق قذائف تجاه "القاعدة والمطار الجوي" في رمات دافيد، باستخدام عشرات القذائف من طراز فادي 1 وفادي 2 ، وجاء هذا "ردا على الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة في لبنان والتي أدت الى عدد كبير من القتلى".

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هذا وسمعت صافرات الإنذار الليلة لأول مرة في العمق الإسرائيلي في عشرات البلدات الإسرائيلية شمال إسرائيل، وتم اعتراض قذائف لأول مرة منذ عام 2006 في منطقة الناصرة والعفولة ، أدى الى إصابة طفيفة لرجل في الستين من عمره بمنطقة الناصرة.

ووفقا لقناة الميادين فإن هذه الصواريخ تستخدم لأول مرة منذ بدء التصعيد، وصاروخ فادي 1- ومداه 80 كلم، وهو صاروخ خيبر M220 عيار 220 ملم، سوري الصنع، يُستخدم لتعزيز قدرات حزب الله الهجومية. أما صاروخ فادي 2- هو صاروخ M302 عيار 303 ويصل مداه إلى 105 كلم.

ووفقا للميادين فإن هذه الصواريخ هي "من منشآت عماد، وهي بالعشرات ولا تتأثر بالغارات الإسرائيلية" وأكدت المصادر للميادين أن حزب الله لم يستخدم الصواريخ الدقيقة.