غضب في إسرائيل بسبب عدم استعادة جثمان شيري بيباس: "حماس سوف تدفع الثمن".

علق عدد من السياسيين الإسرائيليين بغضب، بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح اليوم (الجمعة) على الإعلان المثير للجيش الإسرائيلي، والذي بموجبه قُتل كفير وأرييل بيباس في الأسر، أما الجثة الأخرى التي أعيدت فلا تعود إلى والدتهما شيري. وقال "إن قسوة وحوش حماس لا تعرف حدودا. وسنتحرك بحزم لإعادة شيري إلى منزلها مع جميع المختطفين لدينا - الأحياء منهم والأموات".

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة عن هوية الراحلين أريئيل وكفير بيباس اللذين قُتلا في الأسر في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 على يد عناصر حماس. وفي الوقت نفسه قال إن الجثة التي تم تسليمها ليست جثة الأم شيري بيبس، ولا تعود الى أي مختطف أو مختطف آخر.

وقال رئيس الحكومة "لم يقتصر الأمر على اختطاف الأب ياردين بيبس والأم الشابة شيري وطفليهما الصغيرين. وبطريقة وقحة لا توصف، لم يعيدوا شيري إلى جانب أطفالها الصغار، الملائكة الصغار، ووضعوا جثة امرأة من غزة في التابوت". وأضاف: "سنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وقال في بداية كلامه: "دولة إسرائيل تنحني أمام طفلين صغيرين، طفلين رضيعين، إخوة - آرييل وكفير بيباس، ذكراهما مباركة، وأيضا مباركة ذكرى عوديد ليفشيتز، أحد مؤسسي كيبوتس نير عوز. لقد قُتل الثلاثة بوحشية رهيبة في أسر حماس في الأسابيع الأولى من الحرب. وختم: "لتكن الذكرى المقدسة لعوديد ليفشيتز وأرييل كافير بيباس في قلب الأمة إلى الأبد. سينتقكم لهم الله وسننتقم نحن أيضا".

وغرد الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ على حسابه X: "أيام صعبة للغاية". كم صلينا وبكينا وتمنينا ألا تأتي بشرى أيوب. وجاء ذلك مضاعفاً عندما تم التعرف على جثامين أريئيل وكفير الطاهرتين البريئتين ولم يتم إرجاع شيري أمهما الحبيبة. انتهاك صادم ومرعب للاتفاق".

وكتب أيضًا: "في هذا الوقت الرهيب والمؤلم، أريد أن أرسل تعازي الصادقة إلى ياردين وعائلات بيباس وسيلفرمان وسيتون. أود أن أعزّي يوخافيد وعائلة ليفشيتز النبيلة على الأخبار المريرة المتعلقة بعوديد، الذي تتشابك قصته في قصة الدولة، وإلى مجتمع نير أوز بأكمله، الذي عرفنا شجاعته وتصميمه ونعتز به ونحبه في الأشهر الستة عشر الماضية".

وأضاف: "إضافة إلى الحداد الوطني الذي يصيبنا اليوم، وإضافة إلى الترقب العاجل والقلق للإفراج عن ستة من إخوتنا المختطفين يوم السبت، أود أن أذكركم بالواجب الأسمى - اتخاذ كل خطوة والتصرف بكل الطرق وبكل قوتكم لإعادة جميع إخواننا المختطفين. الجميع. حتى آخرهم."

