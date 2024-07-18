نتنياهو ضد غالانت: لا يوافق على إنشاء مستشفى لأطفال غزة في إسرائيل

أبلغ ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مكتب وزير الأمن يوآف غالانت أن رئيس الحكومة لا يوافق على إنشاء مستشفى لرعاية أطفال غزة على الأراضي الإسرائيلية، ويبرر السكرتير العسكري لنتنياهو، الجنرال رومان جوفمان، ذلك بالقول إن الجهود الرامية إلى إنشاء ممر لنقل المرضى والجرحى جواً من غزة لم تنضج بعد إلى بلدان أخرى. وهذا ممر يحاول تعزيز المساعدة الطبية ونقل الجرحى، ومعظمهم من الأطفال، للعلاج في بلدان أخرى - عبر إسرائيل أو مصر.