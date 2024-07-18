تغطية متواصلة || ثلاثة أحداث خلال ساعات: تقرير عن هجوم على سيارة أخرى في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي : القضاء على المسؤول عن القوة البحرية التابعة للجهاد الإسلامي في غزة • إصابة أحد مقاتلي جفعاتي بجروح متوسطة في غزة
اليوم الـ 286 للحرب: أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم (الخميس)، عن عدة اغتيالات نفذت خلال ساعات قليلة في البلاد. كما يقدر الجيش الإسرائيلي: سبب الإنذار الكاذب في غلاف غزة- نشاط محدد لقواتنا بالقرب من السياج الحدودي. كما اعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال مسؤول عن القوة البحرية التابعة للجهاد الإسلامي في غزة.
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الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً تابعة لحزب الله في لبنان
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو هاجمت البنية التحتية العسكرية لحزب الله واثنين من المواقع العسكرية للمنظمة في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات هاجمت منطقة ليدا بالمدفعية لإزالة التهديد.
الجيش الإسرائيلي والشاباك: قضينا على قناص من حماس أطلق النار على المقاتل الراحل من ماغلان تل لاهات، ومقتل 20 مسلحا
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك عن مقتل 20 مسلحة من كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، من بينهم مسلحو النخبة ومراقبون وقناصون من حماس. أعلن ذلك الشاباك والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأدى الهجوم إلى مقتل محمد أبو حطب، الذي كان قناصا، بقتل مقاتل ماجلان المقدم طل لاهات في عملية لتدمير البنية التحتية لحماس في مدينة غزة في 9 يوليو.
نتنياهو ضد غالانت: لا يوافق على إنشاء مستشفى لأطفال غزة في إسرائيل
أبلغ ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مكتب وزير الأمن يوآف غالانت أن رئيس الحكومة لا يوافق على إنشاء مستشفى لرعاية أطفال غزة على الأراضي الإسرائيلية، ويبرر السكرتير العسكري لنتنياهو، الجنرال رومان جوفمان، ذلك بالقول إن الجهود الرامية إلى إنشاء ممر لنقل المرضى والجرحى جواً من غزة لم تنضج بعد إلى بلدان أخرى. وهذا ممر يحاول تعزيز المساعدة الطبية ونقل الجرحى، ومعظمهم من الأطفال، للعلاج في بلدان أخرى - عبر إسرائيل أو مصر.
الجيش الإسرائيلي يغتال أربعة مسلحين على الأقل في جنوب لبنان منذ صباح اليوم
منذ صباح اليوم، اغتال الجيش الإسرائيلي على أربعة مسلحين على الأقل في جنوب لبنان - في منطقة البقاع، في قرية جبل البطم، في ميرمين وبالقرب من صور.
نعت الجماعة الإسلامية صباح اليوم القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة محمد حامد جبارة في غارة استهدفته بلدة غزو في البقاع الغربي جنوب لبنان، في حين أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الغارة التي أدت الى اغتياله.
مقتل حسين على مهنا من حزب الله في الغارة استهدفت سيارته على جبال البطم جنوب لبنان.