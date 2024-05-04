الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا عنيفًا في دير الغصون ويقتل خمسة مسلحين

شهدت بلدة دير الغصون الواقعة بالقرب من طولكرم، عملية عسكرية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي استمرت لأكثر من 13 ساعة من الليل حتى ظهر اليوم التالي. وفقًا للتقارير، كانت القوات تحاصر منزلًا يُعتقد أنه مخبأ لمسلحين وصفتهم بـ "الإرهابيين".

خلال العملية، استخدم الجيش الإسرائيلي تكتيكات هجومية شديدة العنف، بما في ذلك إطلاق صواريخ الماتادور واستخدام الصواعق، بالإضافة إلى الجرافات لتدمير المبنى. وأفادت الأنباء أن خمسة من المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات، بينما سلم أحدهم نفسه إلى السلطات.

الوضع في البلدة كان متوترًا للغاية، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية فرضت حظر تجول وطوقت المنزل لعدة ساعات. كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت فرق الإسعاف من الوصول إلى أحد القتلى، مما يثير المزيد من القلق حول الوضع الإنساني في المنطقة.

التوترات في المنطقة لا تزال مرتفعة، وهناك مخاوف من احتمال تصاعد العنف. الجيش الإسرائيلي يبرر هذه العمليات بالحاجة للتصدي للتهديدات ومنع تنفيذ الهجمات. من ناحية أخرى، تثير هذه الإجراءات قلقًا دوليًا بشأن الأثر على المدنيين ومدى التزام القوات بالقواعد الإنسانية الدولية.