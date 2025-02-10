تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية بعد إعلان حماس، منع خروج المقاتلين في فرقة غزة
الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي نشروا صور المختطفين العائدين من غزة وظهروا مثل "ناجين من المحرقة • قبل النقاش في الكابينيت، عاد وفد المفاوضات الإسرائيلي من الدوحة
اليوم الـ 493 للحرب: استعداداً للنقاش في الكابينيت الأمني حول المرحلة الثانية من الصفقة، عاد الوفد المفاوض اليوم (الاثنين) من الدوحة. واعتقلت قوات الأمن في جنين أحد قادة حركة حماس في المخيم الذي كان يخطط لتنفيذ عمليات.
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الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية بعد إعلان حماس، منع خروج المقاتلين في فرقة غزة
بعد أن أعلنت حماس وقف إطلاق سراح المختطفين، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص خروج المقاتلين في فرقة غزة. وفي الوقت نفسه، رفع الجيش الإسرائيلي مستويات الجاهزية في قطاع غزة. ومع ذلك، يقدر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون هناك أي عمل عسكري حتى يتضح أن حماس لا تلتزم بالفعل بالاتفاق.
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مكتوب إن مصر تؤكد أن السبيل الوحيد للتعامل مع المخاطر التي تواجه السلام والأمن الإقليميين والدوليين هو اعتماد نهج يأخذ في الاعتبار حقوق كافة شعوب المنطقة دون تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتدعو مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود من أجل التوصل إلى رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية.
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أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حوار مع قناة الجزيرة ويقول (أمام الكاميرا): قرار المقاومة بتأجيل تسليم "الأسرى الإسرائيليين" جاء نتيجة تعطيل إسرائيل 90% من البروتوكول الإنساني. لقد تحدثنا بشكل مباشر مع الوسطاء حول هذه القضية وطلبنا تدخلهم في التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني، لكن لم يكن هناك أي رد من الجانب الإسرائيلي.
حماس: "قرار رئيس السلطة الفلسطينية وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى عمل غير وطني وانحراف عن أحد الثوابت الوطنية، ونطالبه بالتراجع الفوري وعدم الاستسلام لضغوط الاحتلال والإدارة الأمريكية"
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن وزير الخارجية المصري أكد في لقاء مع نظيره الأمريكي الموقف المصري والعربي والإسلامي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
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جاء هذا بعد تعرضه لضغوطات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا التي طلبت منه التحول الى آلية "نقاط الأهلية" والدفع من خلال التأمين الوطني
ومثل هذه الخطوة تجعله مقبولا أكثر على إدارة ترامب.