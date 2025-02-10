اليوم الـ 493 للحرب: استعداداً للنقاش في الكابينيت الأمني حول المرحلة الثانية من الصفقة، عاد الوفد المفاوض اليوم (الاثنين) من الدوحة. واعتقلت قوات الأمن في جنين أحد قادة حركة حماس في المخيم الذي كان يخطط لتنفيذ عمليات.

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