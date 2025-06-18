استمرار الهجمات على إيران، كاتس: "هكذا تنهار الأنظمة الديكتاتورية" || تغطية متواصلة
الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض 3 مسيرات أُطلقت من إيران • بأكثر من 50 طائرة مقاتلة: هاجم سلاح الجو موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي ومواقع إنتاج أسلحة تابعة للنظام
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اليوم السادس من الحرب مع إيران: بعد إصدار أمر إخلاء منطقة بأكملها في طهران، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الأهداف العسكرية في أنحاء العاصمة الإيرانية الليلة الماضية بخمسين طائرة. من بين الأهداف التي هوجمت: موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي. الليلة الماضية، أُطلق 25 صاروخًا على إسرائيل في دفعتين في أقل من ساعة. نقل 94 شخصًا إلى المستشفى، أحدهم في حالة متوسطة والبقية في حالة طفيفة. يُصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته، ويُقال إنه يدرس الانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية.
وزير الأمن الإسرائيلي كاتس: إعصارٌ يمرّ فوق طهران. تُقصف رموز الحكومة وتُدمّر - من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقريبًا من أهداف أخرى - ويفرّ السكان بأعداد كبيرة. هكذا تنهار الديكتاتوريات.
مصدر أمريكي: مخزون إسرائيل من صواريخ "حيتس" آخذ في التناقص
تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال: إسرائيل تعاني من مشكلة في التسلح، ومخزونها من صواريخ "حيتس" آخذ في التناقص، لذا لن تتمكن من مواصلة التصدي جيدًا للهجمات الصاروخية الإيرانية لفترة طويلة.
وصل 94 مصابًا إلى المستشفيات خلال الليل.
خلال الليل، وصل 94 مصابًا إلى المستشفيات: مصاب واحد في حالة متوسطة، و85 في حالة طفيفة، وثلاثة مصابين في حالة ذعر، وخمسة مرضى يخضعون حاليًا للتقييم الطبي، ولم تُحدد حالتهم بعد. خلال الليل، لم تُجرَ أي عمليات إجلاء نتيجة السقوط، ولكن تم تقديم العلاج للمصابين في طريقهم إلى المنطقة المحمية والمصابين في حالة ذعر
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران ليلًا
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا مفصلًا عن العملية الليلية: نفذت أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو سلسلة من الغارات على أهداف عسكرية في منطقة طهران. وتعرض موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران للهجوم.
خلال موجة الهجمات، هوجمت عدة مواقع لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك موقع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع صواريخ أرض-جو.
مصدر إيراني للميادين: أكثر من 270 قتيلاً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي
هجمات في شرق طهران: إيران تقول إن إسرائيل قصفت جامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري
مسؤولون أمريكيون كبار يُصرّحون لصحيفة واشنطن بوست: موقف الولايات المتحدة من المشاركة في الحرب قد تغير، وترامب يُفكّر جدياً في شنّ هجوم على إيران.
أفاد تقريرٌ لصحيفة واشنطن بوست أن القادة الذين التقوا بالرئيس ترامب في قمة مجموعة السبع زعموا أنه طرح إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وهو موقفٌ مختلفٌ عن الموقف الذي طرحته واشنطن في الأشهر الأخيرة. وصرح ثلاثة مسؤولين كبار للصحيفة أن وزير الخارجية صرّح خلال محادثاته مع نظرائه يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة لا تُخطط للانضمام إلى إسرائيل.
ومع ذلك، ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، فقد تغيّر موقف الإدارة يوم الثلاثاء، وأن الرئيس ترامب يُفكّر جدياً في المشاركة في القتال. ووفقاً لمصادر أمنية، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل حتى الآن بطرقٍ أخرى، مثل اعتراض صواريخ السفن والطائرات المقاتلة الأمريكية.