مسؤولون أمريكيون كبار يُصرّحون لصحيفة واشنطن بوست: موقف الولايات المتحدة من المشاركة في الحرب قد تغير، وترامب يُفكّر جدياً في شنّ هجوم على إيران.

أفاد تقريرٌ لصحيفة واشنطن بوست أن القادة الذين التقوا بالرئيس ترامب في قمة مجموعة السبع زعموا أنه طرح إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وهو موقفٌ مختلفٌ عن الموقف الذي طرحته واشنطن في الأشهر الأخيرة. وصرح ثلاثة مسؤولين كبار للصحيفة أن وزير الخارجية صرّح خلال محادثاته مع نظرائه يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة لا تُخطط للانضمام إلى إسرائيل.

ومع ذلك، ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، فقد تغيّر موقف الإدارة يوم الثلاثاء، وأن الرئيس ترامب يُفكّر جدياً في المشاركة في القتال. ووفقاً لمصادر أمنية، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل حتى الآن بطرقٍ أخرى، مثل اعتراض صواريخ السفن والطائرات المقاتلة الأمريكية.