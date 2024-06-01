مسؤول سياسي لـi24 NEWS: "نؤكد على الخطوط العريضة لاتفاق المختطفين الذي عرضه بايدن"

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي مساء اليوم (السبت) لـi24 NEWS على الخطوط العريضة للصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية، ويشار الى أن الخطوط العريضة للصفقة نشرت اليوم في صحيفة "المجلة" البريطانية -. ويبدو أنها ستتضمن إطلاق سراح تدريجي لجميع المختطفين لدى حماس في قطاع غزة، من كافة الفترات، على ثلاث دفعات منفصلة.

وجاء في التقرير أن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل". وذكر التقرير أنه في إطار المحاولة لتهدئة الأصوات التي تزعم أن الاتفاق سيضر بإسرائيل ذكر. "إن الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن تسمح لإسرائيل بالمطالبة بأن كل هذه الشروط سوف تتحقق قبل أن يدخل وقف إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ."

أفيد أيضاً أن "االاتفاق من المفترض أن تؤدي إلى الإفراج عن جميع الـ125 المختطفين. سيبدأ بخطوة إنسانية (أثناء وقف مؤقت للقتال بغرض الإفراج عن عدد من النساء، الكبار والحالات الإنسانية)، سيتم خلالها إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين والجثامين المتبقين، والانتقال الى وقف إطلاق نار دائم.

وفقاً للاتفاق، ستحرص إسرائيل على أن تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة فقط بعد الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، كما هو مذكور في نص الاقتراح، وبحسبه: في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل صياغة اتفاق حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.

تحتفظ إسرائيل بالحق في تجديد القتال في أي وقت، إذا خرقت حماس التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك عدم الإفراج عن الرهائن بالعدد المتفق عليه، وكلما شعرت إسرائيل أن المفاوضات هي فقط لإضاعة الوقت".