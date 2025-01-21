الكشف عن تفاصيل جديدة عن ظروف المختطفات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن من أسر حماس خلال مكوثهن في غزة

تم الكشف الاثنين عن تفاصيل جديدة تتعلق بفترة الأسر الطويلة التي قضتها المختطفات الثلاث المحررات إيميلي ديماري ودورون شتاينبراخر ورومي غونين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أفيد أنه خلال 471 يومًا من الأسر، نقلت الثلاثة من مكان إلى آخر عدة مرات وتواجدوا معا أغلب هذه الفترة، وقضتا معظم هذه الفترة فوق الأرض واطلعوا على تقارير إسرائيلية، ووفقا للمعلومات فإن شتاينبراخر مكثت فترة طويلة في الأنفاق.

ومن بين أمور أخرى، تم احتجازهن في شقة في مدينة غزة - والتي كان يتم تأمينها وحراستها باستمرار من قبل عناصر حماس، ونقلوا الى مجمع إنساني في غزة؛ وبعدها مكثوا في الأنفاق ولم يتعرضوا لضوء النهار. وقالت المختطفات إنهن تعلمن أثناء أسرهن التحدث باللغة العربية.

وأعيدت المختطفات الثلاث الى منازلهن الأحد ضمن الخطوة الأولى في صفقة المختطفين، ووصلت العائدات الى مستشفى "شيبا" مع أمهاتهن. ونقلتهم مروحية من مجمع الاستقبال الأول في غلاف غزة والتقوا ببقية أفراد عائلاتهم في "شيبا". منظمة "الصليب الأحمر" هي التي سلمت المختطفات الثلاثة إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة من حماس.