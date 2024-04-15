الكشف عن الأضرار الحقيقية التي ألحقتها الضربة الإيرانية بقاعدة جوية إسرائيلية

بعد يوم من انتهاء الهجوم الإيراني على إسرائيل، وما زالت تفاصيل ما حدث في تلك الليلة التاريخية تتكشف. وبعد أن كشفت أمس (الأحد)، صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شبكة إكس (تويتر سابقاً)، عن الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية الإسرائيلية "نفطيم" في صحراء النقب (الجنوب)، كُشفت صباح اليوم الإثنين، صورة أوسع لأبعاد الأضرار.

ووفقًا لمسؤول أميركي كبير، أجرت شبكة ABC الإخبارية مقابلة معه، فإن خمسة صواريخ إيرانية أصابت خلال الهجوم قاعدة "نفطيم". ما أسفر عن تدمير طائرة نقل من طراز C-130 ومستودعات فارغة ومدرجًا غير مستخدم. وقالت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، إن الأضرار ليست ضئيلة، لكنها بالطبع أقل بكثير مما كان الإيرانيون يعتزمون القيام به.

وللتذكير، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في كلمته أمام السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران: "إن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل كانت محدودة، واستهدفت أسراب طائرات إف-35". مُذكّرا بأن "الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا ينتهك القوانين والمعاهدات الدولية، ولن نتردد في الدفاع عن مصالحنا ضد أي هجوم". ولم تتبن إسرائيل المسؤولية عن ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، إلا أن التقارير الأجنبية، تنسب لها ذلك الهجوم.