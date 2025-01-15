إسرائيل تتحدى؟ إردوغان يحذر من استمرار الهجمات في سوريا

ذكرت وسائل إعلام عربية، أن مسيرة إسرائيلية هاجمت قافلة للنظام السوري الجديد في القنيطرة، بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان. وذكر تقرير على قناة "العربية"، أن شخصين قتلا في الهجوم. وإذا كان هذا ما حدث بالفعل، فإن هذا يعني أنه أول هجوم إسرائيلي، على هدف للنظام السوري الجديد. ولم تتطرق إسرائيل رسميًا للنبأ.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من تحذير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل، من استمرار التصعيد في سوريا. وقال:" إذا لم تتوقف الاعمال العدائية ضد سوريا، بالأخص من طرف إسرائيل. فان الانعكاسات ستكون سلبية على الجميع".

وكانت لجنة "ناغل" الحكومية الإسرائيلية، قد أوصت الحكومة، قائلة:" إن التغيير الجذري في الشرق الأوسط، يحتم على إسرائيل الاستعداد لحرب مع تركيا". محذرة من:" قوة سنية متطرفة لن تقبل بوجود إسرائيل"، وتابعت اللجنة:" المشكلة ستتفاقم إذا أصبحت سوريا مبعوثاً 'تركيًا'، في إطار تحقيق حلم تركيا بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق، وإحداث صراع تركي إسرائيلي مباشر".