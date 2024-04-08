التغطية متواصلة | إسرائيل تجري تدريبا عسكريا واسعا على حالات الطوارئ في الشمال
يجري الجيش الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء والشرطة ورجال الإطفاء والبلديات تدريبات على الاستعداد "للتأهب لحالات الطوارئ" وسط استمرار إطلاق الصواريخ والغارات الجوية عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية
يجري الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ الإسرائيلية مناورة كبيرة في الشمال، بالقرب من الساحل امتدادًا إلى منطقة الجليل الغربي، بإطار التدريبات للاستعداد لاندلاع القتال على جبهات مختلفة.
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