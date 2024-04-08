يجري الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ الإسرائيلية مناورة كبيرة في الشمال، بالقرب من الساحل امتدادًا إلى منطقة الجليل الغربي، بإطار التدريبات للاستعداد لاندلاع القتال على جبهات مختلفة.

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