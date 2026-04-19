مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان وإصابة 9 آخرين بانفجار عبوة ناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي من قوات الاحتياط وإصابة تسعة آخرين خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة ميدانية.

وأوضح الجيش أن آلية هندسية تابعة للقوة فجّرت عبوة مزروعة في المنطقة، يُشتبه بأن حزب الله يقف وراءها، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة إصابات، بينها حالة واحدة خطيرة وأربع متوسطة وأربع طفيفة.

وأشار إلى أن قوة أخرى كانت تؤمّن الموقع تأثرت أيضًا بالانفجار، فيما ردّت القوات الإسرائيلية باستهداف مواقع في محيط الحادث، في إطار ما وصفه الجيش بإزالة التهديدات.

وتم إخلاء المصابين من الميدان إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين فتح الجيش تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله، وسط استمرار حوادث ميدانية في جنوب لبنان.

وفي حادث منفصل قبل يومين، قُتل جندي احتياط آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة نفسها، ما يعكس استمرار التوتر الأمني رغم جهود التهدئة.