مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في هجوم بقذائف الهاون وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بقذائف الهاون وسط قطاع غزة.

وبمقتلهما يرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 309 جنديا إسرائيليا.

الرقيب أول (احتياط) عومر سمادجا، 25 عامًا، من غانوت هدار. خدم في الكتيبة 9203 التابعة للواء الكسندروني. نجل أورين سمادجا، لاعب الجودو الإسرائيلي، الذي أصبح في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1992 أول رجل إسرائيلي يفوز بميدالية أولمبية.

Courtesy of the family

الرقيب أول (احتياط) سعاديا يعكوف درعي، 27 عامًا، من تل أبيب، كانت أيضًا جزءًا من الكتيبة 9203 التابعة للواء ألكسندروني. نجل لالي درعي، ضيفة منتظمة على قناة i24NEWS الفرنسية.

سعاديا يعكوف درعي كان متزوجا من راحيلي ولديه طفلان: هليل، عامان، ولينون، عام واحد. ولديه ستة أشقاء.

قالت والدته لالي درعي: "كان ابني سعاديا طفلاً يضع رغبة الجميع قبل رغبته. لقد فعل أكثر بكثير مما كان متوقعًا منه في كل مجال. لقد كان طالبًا ذكيًا، ودرس للامتحانات الحاخامية وبدأ الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في التدريس."

Courtesy of the family

"لقد درس كل دقيقة فراغ وكان يتمتع بروح الدعابة. كان أبًا رائعًا لهيلي ولينون. لقد كان بطلاً في العقل والجسد ولم يشتك أبدًا. في سمحات توراة (7 أكتوبر) كان معنا وتم تجنيده. سعاديا كان يحب هذا الشعب، أحب التوراة والأرض وقاتل من أجلها".

وورد أن ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين من لواء ألكسندروني أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث.

وتبنت حماس الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع يوم الخميس. وقالت الحركة إنها استهدفت موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من حي الزيتون في مدينة غزة.