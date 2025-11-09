بعد 4118 يومًا: الإعلان عن استعادة جثمان الجندي هدار غولدين من غزة

أكثر من 11 عامًا بعد الاختطاف: جثمان الضابط المخطوف الملازم هدار غولدين أعيد اليوم (الأحد) من غزة ليدفن في إسرائيل بعد 11 عامًا من اختطافه في غزة.

الملازم هدار غولدین ، وُلِد في عام 1991 في بلدة أشهار، وخدم في لواء جفعاتي حيث كان قائد فريق في سرية الاستطلاع. في الأول من أغسطس\آب 2014، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ عقب عملية الجرف الصامد، قُتل هدار أثناء اشتباك مع مسلحين في نفق بمنطقة رفح مع جنديين آخرين. في التسجيلات التي كُشِف عنها بعد نحو عام من اختطاف جثمانه، كان من الممكن سماع إعلان تفعيل إجراء حنيبال بعد اختطاف جثمان غولدین.

بعد الاختطاف وفي ظل السياسة التي بدأت في غزة، وجدت عائلة غولدين نفسها في أزمة عميقة. أحد شركاء المسيرة كانت عائلة أورون شاؤول، جندي جولاني الذي اختُطف جثمانه أيضاً في عام 2014 خلال معركة في حي الشجاعية. قالت والدة هدار، ليا غولدين، في ذلك الوقت: "إعادة الضحايا ليدفنوا في قبر إسرائيل هو القيمة الأكثر يهودية. قيمة التضامن المتبادل. للأسف هذا غير موجود".

بعد الهجوم والاختطاف الجماعي لمواطنين وجنود إسرائيليين إلى غزة في السابع من أكتوبر، وجدت عائلة غولدين نفسها في أزمة، إذ تم تهميش نضالها الجماهيري إلى حد ما بينما كان الجمهور، وسائل الإعلام والحكومة مشغولين بإنقاذ المخطوفين الجدد.

حامي جولدين، شقيق هدار جولدين، شارك قائلاً: "كان علي أن أتعامل مع موقف حيث وقفت ابنتي أمام صور من عادوا أحياء. وبدون قلب. لماذا لا يوجد قلب على صورة هدار؟ هو بحاجة إلى قلب وهذا ما نقوم به". تسور، شقيق آخر للهدار ، أضاف: "10 سنوات استخدمت دولة إسرائيل استراتيجية واحدة، وهذا سيكون تصحيح لإهمال أخي".

على الرغم من ذلك، استمرت عائلة غولدين في نضالها وفي رسالتها الهامة. أييلت غولدين، شقيقة هدار غولدين، شاركت في المظاهرات من أجل استعادة المختطفين. وقالت: "أنا لا أرى في ذلك مظاهرة، بل أراه دعماً، صدى، مجتمع يصرخ. انظروا إلى القيمة في كل إسرائيلي وإسرائيلية".

في يناير\كانون ثاني من هذا العام، أُعيد جثمان أورون شاؤول إلى إسرائيل في عملية عسكرية. بعد شهر، أُعيد أبرا منغيستو، الذي كان في أسر حماس منذ 2014، في إطار صفقة تبادل أسرى. بقي هدَار الأسير الوحيد من تلك الفترة الذي لم يعد. وقال حامي: "مررنا برحلة طويلة جدًا. عندما يريدون - يجدون ويعيدون".