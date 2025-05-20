فرنسا: "يجب إعادة النظر في تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"

بعد أن طالبت بريطانيا وفرنسا وكندا إسرائيل بإنهاء القتال في قطاع غزة وهددت إسرائيل بفرض عقوبات عليها، صعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الثلاثاء) من لهجته مهاجما: "يجب إعادة النظر في تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، هاجم.

وقال بارو إن فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كجزء من "الإجراءات الإضافية" التي تدرسها بريطانيا وفرنسا وكندا فيما يتصل بالحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. ولنتذكر أن اتفاقية الشراكة لعام 1995 تشكل الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة.

ويؤكد أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها إسرائيل لسكان غزة غير كافية، وأن هناك حاجة إلى مساعدات فورية وكبيرة دون تدخل إسرائيلي.

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وتناول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديدات هذه الدول هذا الصباح قائلا: "من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب للدفاع عن بقائنا قبل تدمير إرهابيي حماس على حدودنا، ومن خلال المطالبة بإقامة دولة فلسطينية، فإن الزعماء في لندن وأوتاوا وباريس يعرضون مكافأة ضخمة لهجوم الإبادة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في حين يدعون إلى المزيد من هذه الفظائع".

سعى للتأكيد على أن: "الحرب بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما اقتحم إرهابيون فلسطينيون حدودنا، وقتلوا 1200 بريء، واختطفوا أكثر من 250 آخرين إلى سجون غزة. تقبل إسرائيل رؤية الرئيس ترامب، وتدعو جميع القادة الأوروبيين إلقيام بنفس الأمر. قد تنتهي الحرب غدًا إذا أُطلق سراح الرهائن المتبقين، وألقت حماس سلاحها، وطُرد قادتها القتلة، ونُزع سلاح غزة. لا يُتوقع من أي دولة أن تقبل بأقل من هذا، وإسرائيل بالتأكيد لن تقبل. إنها حرب حضارية ضد البربرية. ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالوسائل المشروعة حتى تحقيق النصر الكامل".