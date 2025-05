فرنسا: "يجب إعادة النظر في تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"

بعد أن طالبت بريطانيا وفرنسا وكندا إسرائيل بإنهاء القتال في قطاع غزة وهددت إسرائيل بفرض عقوبات عليها، صعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الثلاثاء) من لهجته مهاجما: "يجب إعادة النظر في تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، هاجم.

وقال بارو إن فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كجزء من "الإجراءات الإضافية" التي تدرسها بريطانيا وفرنسا وكندا فيما يتصل بالحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. ولنتذكر أن اتفاقية الشراكة لعام 1995 تشكل الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة.

ويؤكد أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها إسرائيل لسكان غزة غير كافية، وأن هناك حاجة إلى مساعدات فورية وكبيرة دون تدخل إسرائيلي.

