التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف حزب الله في لبنان
من المتوقع تعيين المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوفف ممثلًا لمجلس السلام في غزة على الأرض. ومجلس السلام هيئة انتقالية تدعمها واشنطن، ويهدف إلى الإشراف على إدارة القطاع
التقى نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في رام الله مع المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف. ووفقًا لتقارير إعلامية، ومن المتوقع تعيين ملادينوف ممثلًا لمجلس السلام في غزة على الأرض. ومجلس السلام هيئة انتقالية تدعمها الولايات المتحدة، ويهدف إلى الإشراف على إدارة القطاع. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من محادثات أجراها ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ.
وأشار حسين الشيخ إلى أن "المناقشات تركزت على التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، والوضع في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أقرها قرار حديث لمجلس الأمن الدولي". ومن المتوقع أن يعلن دونالد ترامب رسميًا تشكيل مجلس السلام في غزة خلال الأيام القادمة.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
إعلام إيراني: السلطات تقول إن مرتكبي أعمال التخريب والمشاركين في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن سيواجهون عقوبة الإعدام
وزير الدفاع السعودي: مؤتمر الرياض يخدم القضية الجنوبية في اليمن.. وحل المجلس الانتقالي قرار شجاع
أشاد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، بقرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، واعتبره "قراراً شجاعاً حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، وتشجيعاً لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمةً لقضيتهم".
وأعلن وزير الدفاع السعودي، في منشورات على منصة "إكس"، أن السعودية "ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن".
"هيئة الطيران" اليمنية تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي اعتباراً من الأحد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن، السبت، استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي، بحضرموت، أمام الرحلات الجوية ابتداءً من صباح الأحد 11 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، وأوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن هذا الاستئناف يأتي "عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران".