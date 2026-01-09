التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف حزب الله في لبنان

التقى نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في رام الله مع المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف. ووفقًا لتقارير إعلامية، ومن المتوقع تعيين ملادينوف ممثلًا لمجلس السلام في غزة على الأرض. ومجلس السلام هيئة انتقالية تدعمها الولايات المتحدة، ويهدف إلى الإشراف على إدارة القطاع. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من محادثات أجراها ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأشار حسين الشيخ إلى أن "المناقشات تركزت على التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، والوضع في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أقرها قرار حديث لمجلس الأمن الدولي". ومن المتوقع أن يعلن دونالد ترامب رسميًا تشكيل مجلس السلام في غزة خلال الأيام القادمة.

