البدء بالتخطيط "لليوم التالي": تقرير عن العرض المفاجئ الذي تلقته مصر

في الطريق إلى انتشار قوات عربية في محور فيلادلفيا؟ نشرت صحيفة العربي الجديد اللندنية تقريرا صباح اليوم (الخميس) ذكر أن مصر تلقت مقترحا لنشر قوات عربية في المحور المعروف عربيا باسم "محور صلاح الدين".

وهكذا، وذكر صحيفة العربي الجديد هذا الصباح أن مصر تلقت مؤخرًا اقتراحًا بنشر قوات عربية على طول محور فيلادلفيا – حيث أشاروا الى أن في إطار دورها كوسيط، أجرت الإمارات مباحثات مع عدة دول عربية من بينها المغرب وموريتانيا وجيبوتي، لمعرفة موقفها من مشاركة قوة عربية ستنتشر على طول محور نيتزريم لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأشار "العربي الجديد" إلى أن العرض جاء ضمن العروض المقدمة لإسرائيل كبدائل للبقاء في هذه المناطق في حال انسحابها من غزة. وبحسب التقرير فإن التوجه المصري هو بالفعل نشر قوات مراقبة غربية أو عربية للإشراف على نشاط الفلسطينيين في المنطقة.

يشار إلى أن شبكة بي بي سي نشرت يوم السبت الماضي تحقيقا يظهر أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تمهيد طريق على طول الحدود الجنوبية لغزة - أي على طول محور فيلادلفيا، ويدعي محللو بي بي سي أن هذه إشارة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب الكامل من المنطقة في المستقبل القريب.