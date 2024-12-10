وزارة الخارجية القطرية: "السبب في تجميد الوساطة - عدم الجدية"

الاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن: عقد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إحاطة للصحفيين اليوم (الثلاثاء)، وأشار إلى التقارير عن تقدم في المحادثات بين إسرائيل وحماس والوسطاء. كما أشار إلى الأحداث في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وعن سير المحادثات قال:"لا أريد التعليق على سير المفاوضات (صفقة الإفراج عن المختطفين)، وكما تعلمون - سبب التجميد (الوساطة القطرية ) في المفاوضات كان هناك عدم جدية. والآن نجد أن محادثات جديدة تجري ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى وضع جديد يتعلق بجدية الأطراف للتوصل إلى حل. نحن منفتحون دائما لتمهيد أي طريق يؤدي إلى اتفاق ولن نتخلى عن مسألة الوساطة - ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تطور خاص، قد يؤدي إلى اتفاق في إطار زمني محدد - لكن المحادثات مستمرة خلال هذه الأيام.".

وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها سوريا والتي هزت منطقة الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، أضاف: “فيما يتعلق بالانتهازية الإسرائيلية (النشاط البري للجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية ) – لن نقبل بذلك في إطار المجتمع الدولي، هناك قوانين دولية وهناك مؤسسات دولية. يجب احترام وحدة الأراضي السورية. ولا يمكن القبول بأن يستغل أي طرف، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، هذه الفرصة لاحتلال أراضي دولة أخرى ذات سيادة”.