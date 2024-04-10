استعادة حماس السيطرة في غزة وتحديات الاستقرار بعد الانسحاب الإسرائيلي

بعد مرور أربعة أيام على الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس، يعود السكان إلى منازلهم المدمرة في غزة، حيث تظهر مؤشرات على استعادة حماس لنفوذها، خصوصاً في التنظيم المدني والأمن الداخلي. النشطاء يتبعون استراتيجيات تجنب التجمع والتنكر لإعادة فرض سيطرتهم، مما يعكس تحديات للأهداف الإسرائيلية طويلة الأمد في غزة، خاصة فيما يتعلق بتفكيك البنية التحتية المدنية لحماس.

إسرائيل، التي تواجه صعوبات في استهداف آليات حماس الأمنية بدقة، تجد نفسها في وضع يُبقي على استمرارية الإدارة المدنية لحماس بحكم الأمر الواقع. هذا الوضع يتيح لحماس إمكانية الحفاظ على بقائها ونفوذها في القطاع لسنوات قادمة، على الرغم من الجهود الإسرائيلية المحدودة لاستهداف "منفذي أنظمة" حماس في حالات معينة.

في غضون ذلك، تواصل حماس تطبيق سياسات لضمان استقرار اقتصادي مدني نسبي في غزة، بما في ذلك التحكم في أسعار السلع الأساسية وتخفيض الضرائب قبيل عيد الفطر. هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار تطبيق الشرطة للقانون والنظام، تدل على قدرة حماس على إدارة الحياة اليومية للمواطنين حتى في ظل الضغوطات العسكرية.

من جانب آخر، تواصل الأردن ومنظمات الإغاثة الدولية تقديم المساعدات إلى غزة، في محاولة لتخفيف الضغوط الإنسانية. على الرغم من تأكيدات النظام الأمني الإسرائيلي بعدم وجود جوع حقيقي في غزة، تبقى المساعدات الأردنية رمزاً للتضامن الدولي مع سكان القطاع.

التحركات الإسرائيلية المستقبلية ضد حماس، خاصة في دير البلح ورفح، تشير إلى استمرارية النشاط العسكري في غزة. ومع ذلك، تبرز التحديات المتعلقة بالاستقرار المدني والإداري في القطاع كع

قبات رئيسية أمام الأهداف الإسرائيلية، مما يعقد مسار البحث عن حلول طويلة الأمد للصراع في غزة.