في بداية الحرب: إسرائيل ناقشت سرا موضوع ترحيل سكان غزة

على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة من القطاع، كشف الخميس في موقع i24NEWS أن مسألة تشجيع هجرة سكان غزة تمت مناقشتها سرا في إسرائيل في بداية الحرب ضمن برنامج "اليوم التالي".

وأوضح ناداف اليملخ، المحلل السياسي في i24NEWS باللغة العبرية: "منذ 7 أكتوبر، أجريت محادثات سرية لدى رئيس الحكومة بشأن تشجيع هجرة الغزيين من قطاع غزة كجزء من برنامج "اليوم التالي". ولم يتم طرح الموضوع أمام إدارة بايدن - لأنهم ظنوا وعلموا أن إدارة بايدن لن توافق عليه، وكذلك بسبب المخاوف من إلغاء الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي".

من جانبه أعلن المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الى برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غزة ومعارضة دول عربية للخطة وقال :"نحن نقدر مواقف المملكة العربية السعودية، الأردن ومصر تجاه خطة ترامب" وأضاف "يجب أن ندع الحرب تنتهي وبعدها نتحدث عن اليوم التالي، ولا أي أمر سيمر دون موافقة القيادة الفلسطينية".