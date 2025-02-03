تغطية متواصلة|| تقرير: حماس جاهزة لمحادثات المرحلة الثانية من صفقة المختطفين
دخلت مدرعات إسرائيلية اليوم الى مخيم طمون • أعلنت حماس أن المختطف الكسندر تروفونوف سيفرج عنه قريبا
اليوم الـ 486 للحرب: قال مصدر في حركة حماس، اليوم (الاثنين)، إنه سيتم إطلاق سراح المختطف ألكسندر تروبانوف من الأسر في القريب العاجل. إضافة الى ذلك، أفاد تقرير عربي أن حماس أكدت استعدادها للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. من جانبه أصدر قائدة القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي لمصادرة وهدم منزل منفذ العملية في جنين والتي قتل بها الجندي الون سكاجيو نضال عمار.
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دعت أربيل يهود، في رسالتها الأولى منذ إطلاق سراحها من أسر حماس الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح شريكها أرئيل وأحبائها الآخرين: "أطلب من الجميع مواصلة القتال وعدم الاستسلام، لأنه فقط عندما يكون آرئيل وديفيد، ساشا وجميع أحبائنا إلى المنزل، هل يمكننا جميعًا أن نتفرغ للشفاء"
حماس حول إطلاق سراح المواطن الروسي مكسيم هاركين: "قبلنا طلب روسيا فقط احتراما للرئيس فلاديمير بوتين. هاركين أسير حرب، والمفاوضات لإطلاق سراحه ستجرى في المرحلة الثانية وليس الأولى. هناك تفاصيل كثيرة يجب مناقشتها، ولكن كبادرة متبادلة لروسيا، نحن على استعداد لإطلاق سراحه كأولوية (في المرحلة الثانية)، بحيث يكون اسمه على رأس القائمة"
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تقرير عربي: حماس تؤكد استعدادها للتفاوض على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
وقع قائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوط، على أمر مصادرة وهدم لشقة نضال عمار، منفذ الهجوم في جنين في حزيران 2024، والذي قتل النقيب ألون سكاجيو وأصيب 16 آخرين.