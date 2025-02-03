تغطية متواصلة|| تقرير: حماس جاهزة لمحادثات المرحلة الثانية من صفقة المختطفين

اليوم الـ 486 للحرب: قال مصدر في حركة حماس، اليوم (الاثنين)، إنه سيتم إطلاق سراح المختطف ألكسندر تروبانوف من الأسر في القريب العاجل. إضافة الى ذلك، أفاد تقرير عربي أن حماس أكدت استعدادها للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. من جانبه أصدر قائدة القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي لمصادرة وهدم منزل منفذ العملية في جنين والتي قتل بها الجندي الون سكاجيو نضال عمار.

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