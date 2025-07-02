"توقعات أن ترد حماس خلال 24 ساعة" || اليكم مضمون الاقتراح القطري لوقف إطلاق النار في غزة

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بعد موافقة إسرائيل على المقترح القطري - وهو في جوهره مُخطط ويتكوف مع بعض التعديلات - ينتظر المسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة والدول الوسيطة رد حماس. وصرح مسؤولان مُشاركان في المحادثات لقناة i24NEWS مساء الأربعاء: "للمرة الأولى، ثمة تفاؤل حقيقي بأن حماس ستوافق".

كما أكد مصدر إسرائيلي وجود اعتقاد متزايد بأن حماس قد تقبل الصفقة هذه المرة. وأضاف المسؤولون أن "قطر تمارس ضغوطًا هائلة على الحركة".

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" نُشر صباح الأربعاء، حذّر الرئيس السابق دونالد ترامب حماس، قائلاً: "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس الصفقة - لأنه إن لم تفعل، فستزداد الأمور سوءًا بالنسبة لهم، لا أن تتحسن".

يتضمن العرض الحالي إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين - ثمانية في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين - بالإضافة إلى إعادة جثامينهم. في المقابل، سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة شهرين، تُجرى خلاله مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل دائم، حيث يقدم كل طرف مطالبه على طاولة المفاوضات.

جاءت موافقة إسرائيل بعد اجتماع بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومبعوث ترامب، ستيف ويتكوف. وأفادت مصادر متعددة لـ i24NEWS أن إسرائيل وافقت - بشروط معينة - على مواصلة المحادثات بشأن إنهاء الحرب حتى بعد فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يومًا. وقال أحد المصادر: "لقد أوضحت إدارة ترامب أيضًا أنه إذا كانت المحادثات جادة، فستستمر بعد 60 يومًا". تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بإنهاء الحرب، بل بالحوار حول إنهاء الحرب. وفيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار، أشار مصدران إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن نطاق الانسحاب والانتشار المستقبلي للقوات الإسرائيلية.

يوم الأربعاء، تطرق الوزير جدعون ساعر إلى وضع الاتفاق قائلاً: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين ووقف إطلاق النار. تلقينا مقترحات المبعوث الخاص ويتكوف. هناك مؤشرات إيجابية على حدوث انفراجة. هدفنا هو بدء محادثات وثيقة في أقرب وقت ممكن".

في غضون ذلك، نُشرت مساء اليوم تفاصيل الاقتراح القطري لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. ومن بين بنوده، سيتوقف القتال لمدة 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح 10 مختطفين أحياء و18 قتلى إضافيين. كما أُعلن أن الرئيس الأمريكي تعهد بضمان استمرار وقف إطلاق النار طوال هذه الفترة.

سيتم ذلك على النحو التالي:

اليوم الأول: إطلاق سراح ثمانية مختطفين أحياء.

اليوم السابع: تسليم خمسة جثامين مختطفين

اليوم الثلاثين: تسليم خمسة جثامين إضافيين.

اليوم الخمسون: إطلاق سراح مختطفين أحياء.

اليوم الستون: تسليم ثمانية جثامين إضافيين.

المساعدات الإنسانية: ستبدأ المساعدات فور موافقة حماس على الاقتراح. وفقًا لاتفاق 9 يناير، بكميات كافية وبمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

الانسحاب الإسرائيلي: في اليوم الأول، وبعد تسليم ثمانية أسرى أحياء، سيبدأ الانسحاب من شمال غزة وفقًا للخرائط المتفق عليها. في اليوم السابع، وبعد تسليم خمسة جثامين، سيبدأ الانسحاب من جنوب غزة وفقًا للخرائط المتفق عليها. ستعمل الفرق الفنية على ترسيم حدود الانسحاب خلال مفاوضات سريعة بعد الموافقة على مقترح الإطار.

في المرحلة الخامسة، تُعقد مفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، حيث تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق حول الترتيبات اللازمة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وفي اليوم التالي، تبدأ الترتيبات على أربعة محاور:

1. مفاتيح تبادل الأسرى المتبقين.

2. إعلان وقف إطلاق نار دائم.

3. ترتيبات أمنية طويلة الأمد في غزة.

4. التزامات ضمانات دولية.

الالتزامات والضمانات: يتضمن المقترح التزام الرئيس ترامب وجديته، مع إصراره على أن المفاوضات الناجحة خلال وقف إطلاق النار ستؤدي إلى حل دائم للصراع.

ستتم عمليات التبادل دون أي استعراض أو مراسم رسمية.

تبادل المعلومات: في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة، تقرير طبي، أو إثبات وفاة) عن جميع المختطفين المتبقين. ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن السجناء الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

سيكون دور الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) تقديم ضمانات لإجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار. إذا لم يكن الوقت كافيًا، فيمكن تمديده وفقًا للإجراءات المتفق عليها. في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

إعلان الاتفاق: سيعلن الرئيس ترامب الاتفاق. وستؤكد الولايات المتحدة التزامها بضمان استمرار المفاوضات بحسن نية. بالإضافة إلى ذلك، سيقود المبعوث الخاص ستيف ويتكوف المفاوضات لإنهاء الحرب.

في غضون ذلك، لم تؤكد حماس ما إذا كانت تنوي الموافقة على المقترح، لكنها تزعم أنها تواصل "جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان". كما أكد كمال أبو عون، عضو المكتب السياسي للحركة، على انفتاح الحركة الإيجابي على المبادرات والمقترحات التي يقدمها الوسطاء.

ومع ذلك، شدد أبو عون على أن "التطبيع مع الاحتلال لا يجلب الرخاء، بل يُعمّق التبعية ويُرسّخ الهيمنة. وأي مسار نحو التطبيع بعد هذه الحرب الوحشية على غزة هو خيانة للقدس وتنصل من المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية". وأشار إلى أن "تركيا كانت ولا تزال داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني، ولها دورٌ هام في دعم الموقف السياسي للمقاومة". وحذّر الدول العربية والإسلامية من "أنها ليست بمنأى عن مخاطر المشروع الصهيوني، وعليها أن تدرك أن المعركة لا تخص فلسطين وحدها، بل تمس الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للأمة جمعاء، وأن فلسطين تبقى خط الدفاع الأول عن هذه المصالح".