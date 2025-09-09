الوزير ساعر: "إسرائيل معنية بإنهاء الحرب في غزة"

قد يعجبك أيضًا -

اجتمع وزير الخارجية جدعون ساعر صباح اليوم (الثلاثاء) مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في زغرب. خلال الاجتماع ناقش الاثنان العلاقات الثنائية بين الدولتين والوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الحرب في قطاع غزة. وتطرق الوزير ساعر إلى الوضع في قطاع غزة وقال إن إسرائيل معنية بإنهاء الحرب في غزة استناداً إلى اقتراح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ووفقاً للمبادئ التي حددها الكابنييت.

قال ساعر: "إسرائيل تقاتل من أجل بقائها منذ ما يقارب السنتين. فقط البارحة – قام مخربون فلسطينيون بقتل ستة إسرائيليين في عملية مروعة في عاصمتنا القدس، وأصابوا العديد غيرهم. هؤلاء القتلة خرجوا من مسافة بضعة كيلومترات فقط – من أراضي السلطة الفلسطينية – لكي يقتلوا يهوداً. هذه هي الحقيقة الخطيرة التي نواجهها في بلادنا الصغيرة."

أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "حماس مسؤولة عن إشعال الحرب في مذبحة السابع من أكتوبر. لكن حماس مسؤولة أيضًا عن استمرار الحرب حتى اليوم.. لكن الحرب يمكن أن تنتهي غدًا. قال الرئيس ترامب ذلك بشكل واضح قبل يومين: إسرائيل قالت "نعم" لاقتراحه. نحن مستعدون لقبول صفقة كاملة تنهي الحرب - استنادًا إلى قرار الكابينت. لدينا مطلبان بسيطان فقط: إعادة المخطوفين،. ويجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها."

"الشرط الثاني ليس حاسمًا فقط بالنسبة لإسرائيل – بل يضمن مستقبلًا أفضل لغزة وللفلسطينيين. مستقبل مختلف – حر من النظام القمعي لحماس. مشكلة حماس ودول الإرهاب الإسلامي المتطرف ليست مشكلة إسرائيل فقط. إنها أيضًا مشكلة الفلسطينيين أنفسهم. إنها مشكلة للاستقرار الإقليمي."

وعن الاعتراف بالدولة الفلسطيني قال إن الهجوم في القدس الاثنين :"يوضح الخطر في إقامة دولة إرهابية فلسطينية في قلب وطننا. لكن الدولة الفلسطينية لا تهدد فقط وجود إسرائيل. المبادرة الحالية للاعتراف بـ"دولة فلسطينية" متخيلة تضر أيضًا بالاستقرار الإقليمي. إنها تكافئ حماس على مذبحة 7 أكتوبر. وهي تشكل حافزًا لحماس لمواصلة الحرب. هذه المبادرة لن تقربنا من السلام أو الأمن—بل على العكس، ستقوض الاستقرار في المنطقة فقط."